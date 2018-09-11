На шести улицах в Киеве отключат холодную воду

Со вторника, 11 сентября, и до конца недели на шести улицах в Киеве поочередно будут отключать холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

Отмечается, что отключение связано с проведением ремонтных работ. Так, 11 сентября с 08:30 до 18:00 холодной воды не будет на улице Митрополита Василия Липковского, 37-А, 35 (офисы).

Далее 11 сентября с 22:00 до 06:00 12 сентября воды не станет на улицах Салютной (дома 1, 1-Б, 3, 5, 2, 5-Б, 47-А) и Щербакивского (дома 47, 47-В). С утра до 21:00 12 сентября холодная вода будет отстутствовать на улицах Полевой (дома 31-47 и 27), Драгоманова (по адресам 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А) и академика Туполева (5, 22, 24).

13 сентября с 22:00 до 14 сентября 6:00 также отключат воду на Туполева в домах 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 1, 1-А, 1-Б, 12-А.

Напомним, ранее водоснабжение в некоторых регионах Украины оказалось под угрозой из-за остановки предприятия, производившего хлор для очистки воды.

Как отмечали эксперты, тарифы на воду будут однозначно расти, но, вероятнее всего, уже со следующего года. В результате тарифы могут подорожать больше, чем на 5%.