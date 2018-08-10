Новый "сухой закон" в Киеве: алкоголь могут запретить продавать с 23:00 до 10:00

Столичные депутаты снова попытаются запретить продажу алкоголя ночью. В Киевраде согласовали проект решения, ограничивающий торговлю спиртным с 23:00 до 10:00.

Документ поддержали все фракции и глава столицы. Запрет будет касаться и крепких напитков, и "слабоалкоголки" – в киосках и магазинах. Выпивать после одиннадцати вечера разрешат только в кафе, ресторанах и барах.

Ранее, два года назад, ограничения на алкоголь в ночное время в столице уже внедряли, но суд отменил это решение. Но в марте этого года Верховная Рада таки позволила местным властям самим определять время для продажи спиртного.

Тогда, 22 сентября 2016 года, Киеврада проголосовала за запрет продажи алкоголя во всех магазинах и супермаркетах с 23:00 до 10:00, а 12 октября решение вступило в силу. И хотя оно было рекомендательным, большинство торговых сетей и даже мелкие магазины начали его соблюдать.

Судебные тяжбы, иницииро­ванные Антимонопольным комитетом за отмену решения о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00, длились не один месяц. В Киевраде заверили, что несмотря на решение Хозсуда, запрет никто не отменял.

"Решение суда невозможно выполнить. Нет правового механизма. В нем прописано: обязать Киевраду отменить свое решение, но невозможно заставить депутатов проголосовать, как говорит суд", — объясняет автор алкозапрета, депутат Киеврады Владислав Михайленко.

Однако, после решения Хозсуда в столичных супермаркетах снова начали продавать алкоголь в ночное время.