Опасные пляжи: почему в Киеве сейчас нельзя купаться
После дождей в воде нашли возбудителя болезней
На 164 украинских пляжах нашли кишечную палочку! Загрязненными оказались реки, озера и некоторые места на побережье Азовского и Черного морей. Тем временем в столице сейчас также не рекомендуют купаться, но к советам специалистов прислушиваются не все.
На пляжах по-прежнему немало посетителей. О запрете купания знают не все.
"Я не знала, поэтому у вас спросила можно здесь купаться?", – спросила у нас девушка. Отвечаем: нельзя, в водоеме нашли кишечную палочку. "А вот если в Киеве – то куда? Потому что все куда ни ступишь ногой – все загрязненное!", – возмущается отдыхающая.
Киевлянка Наталья знает о запрете, поэтому и жалуется.
"Вот например, у меня двое внуков, а целый день такая жара – в квартире же просидеть невозможно", – говорит женщина.
Об опасности предупреждают специальные объявления, однако они не останавливают киевлян.
"Все равно, некуда деваться, внуки хотят покупаться, а приходим домой – обмываемся", – делится с нами местная жительница.
Другие пляжники признаются: об опасности предупреждены, но берут на себя ответственность. А ехать на другой водоем – слишком далеко.
К вечеру в воде полно людей. Впрочем, мы находим и тех, кто плавать не рискует.
"Мы просто отдыхаем, не купаемся. У воды немного свежее", – признаются люди из компании отдыхающих.
После дождей уровень кишечной палочки в водоемах значительно повышается. Она может вызвать заболевания желудка и мочеполовой системы. Поэтому врачи призывают воздержаться от водных развлечений. А если вы все же готовы рискнуть, советуют после купания тщательно вымыть руки проточной водой.
Напомним, в июне жителям Киева временно не рекомендовали купаться на трех городских пляжах, официально подготовленных к текущему купальному сезону – "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин".
Лидером по количеству отдыхающих является пляж "Венеция", куда в выходной день в среднем приходит около 15 тыс. человек.
А для родителей с детьми отмечают: пляж "Детский", обустроен для маленьких отдыхающих. Если же хочется спокойного отдыха с минимальным количеством людей, советуют заглянуть на пляж "Золотой" (под мостом Патона).
Ранее мы сообщали, что из-за сильной жары в столичных парках начали устанавливать охладительные рамки, которые распыляют воду.