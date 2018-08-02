Опасные пляжи: почему в Киеве сейчас нельзя купаться

На 164 украинских пляжах нашли кишечную палочку! Загрязненными оказались реки, озера и некоторые места на побережье Азовского и Черного морей. Тем временем в столице сейчас также не рекомендуют купаться, но к советам специалистов прислушиваются не все.

На пляжах по-прежнему немало посетителей. О запрете купания знают не все.

"Я не знала, поэтому у вас спросила можно здесь купаться?", – спросила у нас девушка. Отвечаем: нельзя, в водоеме нашли кишечную палочку. "А вот если в Киеве – то куда? Потому что все куда ни ступишь ногой – все загрязненное!", – возмущается отдыхающая.

Киевлянка Наталья знает о запрете, поэтому и жалуется.

"Вот например, у меня двое внуков, а целый день такая жара – в квартире же просидеть невозможно", – говорит женщина.

Об опасности предупреждают специальные объявления, однако они не останавливают киевлян.

"Все равно, некуда деваться, внуки хотят покупаться, а приходим домой – обмываемся", – делится с нами местная жительница.

Другие пляжники признаются: об опасности предупреждены, но берут на себя ответственность. А ехать на другой водоем – слишком далеко.

К вечеру в воде полно людей. Впрочем, мы находим и тех, кто плавать не рискует.

"Мы просто отдыхаем, не купаемся. У воды немного свежее", – признаются люди из компании отдыхающих.

После дождей уровень кишечной палочки в водоемах значительно повышается. Она может вызвать заболевания желудка и мочеполовой системы. Поэтому врачи призывают воздержаться от водных развлечений. А если вы все же готовы рискнуть, советуют после купания тщательно вымыть руки проточной водой.

Напомним, в июне жителям Киева временно не рекомендовали купаться на трех городских пляжах, официально подготовленных к текущему купальному сезону – "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин".

Лидером по количеству отдыхающих является пляж "Венеция", куда в выходной день в среднем приходит около 15 тыс. человек.

А для родителей с детьми отмечают: пляж "Детский", обустроен для маленьких отдыхающих. Если же хочется спокойного отдыха с минимальным количеством людей, советуют заглянуть на пляж "Золотой" (под мостом Патона).

Ранее мы сообщали, что из-­за сильной жары в столичных парках начали устанавливать охладительные рамки, которые распыляют воду.