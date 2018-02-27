Отравление суши в Киеве: эксперты не нашли патогенных микроорганизмов в заведении

Готовы результаты обследования 40 человек из персонала и шести проб воды

В результате обследования работников ресторана, где киевляне отравились суши, не нашли патогенных микроорганизмов.

Об этом сообщил заместитель главы Госпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко. Пишет 44.ua.

"На сегодняшний день готовы результаты обследования 40 человек из персонала заведения и по шести пробам воды. В результате лабораторных исследований патогенных микроорганизмов и энтеробактерий обнаружено не было", – отметил Овчаренко.

Планируется также взять смывы с поверхностей и по сырью: красная рыба, майонез, суши "Филадельфия" и курица.

Напомним, несколько дней назад в Киеве пять человек отравились суши.

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