Отравление суши в Киеве: эксперты не нашли патогенных микроорганизмов в заведении

Сегодня, 16:37

Готовы результаты обследования 40 человек из персонала и шести проб воды

 

В Киеве расследуют отравление суши. Фото: xcook.info
В Киеве расследуют отравление суши. Фото: xcook.info

В результате обследования работников ресторана, где киевляне отравились суши, не нашли патогенных микроорганизмов.

Об этом сообщил заместитель главы Госпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко. Пишет 44.ua.

"На сегодняшний день готовы результаты обследования 40 человек из персонала заведения и по шести пробам воды. В результате лабораторных исследований патогенных микроорганизмов и энтеробактерий обнаружено не было", – отметил Овчаренко.

Планируется также взять смывы с поверхностей и по сырью: красная рыба, майонез, суши "Филадельфия" и курица.

Напомним, несколько дней назад в Киеве пять человек отравились суши.

Также мы писали о том, как не отравиться суши.

Ранее посетители киевского супермаркете заметили мышь, которая ела роллы на витрине.
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