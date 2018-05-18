Подняться на щит "Родины-матери" и пройтись по Подольскому мосту: Google Украина оцифровала Киев

В столице Google Украина оцифровала более 3 тыс. объектов. Теперь их легко можно найти на карте. Кроме объектов коммунальной собственности – школ, больниц, спортивных площадок – там же можно увидеть сотни туристических мест. И теперь каждый желающий сможет бесплатно побывать в виртуальном туре на щите монумента "Родина-мать" и прогуляться по Дому с химерами.

"Мы хотим показать, как с помощью современных Интернет-инструментов можно повысить туристическую и инвестиционную привлекательность целого города, а также как с помощью инструментов VR можно по-новому открыть для себя родной город. Работа по оцифровыванию в Киеве будет продолжаться еще до конца года", – пояснили "Сегодня" в Google Украина.

В рамках кампании "Цифровое преобразование Киева" создано несколько специальных сайтов, которые будут интересны как киевлянам, так и гостям города.

Сайт "Путешествуй по Киевской области" (discover-kyiv.com.ua) стал дополнением к представленным ранее проектам других областей Украины. С помощью удобной навигации и интерактивной карты все желающие смогут найти на сайте сведения о самых интересных для посещения объектах в Киеве и области. На сайте можно найти много полезной информации, включая готовые варианты туристических маршрутов по Киеву с аудиогидами, видеопрогулки по городу в режиме 360 градусов и многое другое.

Специально для проекта были созданы 3D-туры по интересным и малодоступным местам Киева. Вы сможете попробовать себя в роли диггера и совершить виртуальную прогулку по Никольской дренажно-штольневой системе; походить по еще строящемуся Подольскому мостовому переходу; подняться по лестнице Дома с химерами и рассмотреть изысканный интерьер этого шедевра архитектуры. Кроме того, благодаря технологиям теперь можно с помощью 3D-панорамы оказаться на щите монумента "Родина-Мать" или на смотровой площадке и полюбоваться видами Киева.

Кроме того, в рамках проекта создана онлайн-платформа Kyiv Maps для мероприятий, которые проходят в Киеве. Kyiv Maps – это единая точка входа для семи агрегаторов соответствующих городских департаментов (образование, культура, спорт, медицина и т.д.), которые собирают и актуализируют данные обо всех учреждениях, местах и площадках, услугах, новостях и мероприятиях в этих локациях.

Ранее мы сообщали, что в Японии собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на все фотографии.

Напомним, уфологи нашли НЛО в Антарктиде. Необычную находку обнаружили на субантарктическом острове Южная Георгия, который принадлежит Великобритании. Видеоролик с находкой и пояснениями о ее происхождении опубликовано на Youtube. Основанием для исследования стали фотографии Google Earth, на которых конспирологи обнаружили след на снегу, который оставлен был большим предметом. Длинную борозду ученые приняли за последствия неудачного приземления НЛО, а растрескавшийся ледник на горе Пагет, от которого и протянулся километровый след — за доказательство столкновения.