Понедельник оправдает название тяжелого дня: в Киеве холодно и дождливо

В понедельник, 24 сентября, в Киеве весь день будет дождливо и холодно. Такой прогноз сделала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха днем прогреется только до +15°, вечером – до +10°. Также ожидается сильный ветер, скорость ветра до 7,9 м/сек. Диденко подчеркнула, что в Украину пришел циклон с северо-запада Европы, именно из-за него погода будет холодной и ветренной.

"В Киеве погода оправдает имидж понедельника, как тяжелого дня. В столице 24 сентября – дожди, сильный ветер и холодно, 14 градусов", – добавила Диденко. Она порекомендовала подготовить соответствующую одежду, зонты, обувь и валерьянку, так как на дорогах столицы возможны пробки.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили украинцев, что с 23 сентября в Украине, помимо дождей с грозами, ожидается усиление ветра 15-22 м/с, а также значительное снижение температуры ночью до 6-12 градусов, днем до 12-18. В Карпатах также ожидается мокрый снег.

Кроме того, синоптики отмечали, что атмосферный фронт с Северо-Запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострение сезонных недугов. Не говорю уже о сонливости, "сером" настроение и нежелание работать.