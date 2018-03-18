Реконструкция битвы в Боярке: город "освобождали" с пушкой

В субботу в Боярке Киевской области провели масштабную военную реконструкцию, посвященную 100-летию со дня освобождения города бойцами УНА, а именно Васильковского коша, от войск большевиков.

В марте 1918 года, после освобождения, в Боярке начало действовать местное самоуправление. Над ж/д станцией подняли украинский флаг, а кош двинулся на Киев...

Во время реконструкции актеры-бойцы использовали броневик "Петлюра", пулеметы и пушку, а также стреляли из винтовок холостыми.



























Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Битва за город. Фото: facebook.com/dmytro.zhyhinas

Напомним, 100 лет назад четыреста киевских курсантов, студентов и гимназистов на несколько дней остановили четырехтысячное ударное подразделение Красной гвардии на подступах к Киеву – столице Украинской народной республики.

Подвиг молодых людей почтили в украинских городах.

Так, в Киеве на заводе Арсенал проходила реконструкция исторического боя. Актеры воссоздали события, которые происходили в конце января 1918 года.

После реконструкции состоялось традиционное факельное шествие, посвященное героям Крут. Марш проследовал от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

В Запорожье память погибших почтили военные, общественники и представители власти. Мероприятие прошло на Аллее защитников Украины, где прогремел военный салют. По окончанию к Первому камню аллеи возложили цветы.