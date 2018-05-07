Розы, пионы и георгины: киевлянка готовит съедобные букеты из бельгийского шоколада

Вчера, 13:43

Высыхает шоколад за полтора-два часа, а вот хранить такие букеты можно не более года


Розы, пионы или георгины... из бельгийского шоколада. Съедобные цветы "выращивает" на кухне киевлянка Анна Жуковская. За день может составить до полусотни букетов. Говорит: особенно часто их заказывают на свадьбу.

Белая георгина с нежно-розовыми лепестками, английская роза или огромные пионы. Мастерица показывает цветы, похожие на настоящие. Говорит, это отнюдь не кондитерская мастика или помадка.

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"Из такого шоколада, мы его растапливаем, добавляем мед или глюкозу и получаем затем вскоре после отстаивания пластический шоколад. Кажется, магия, но действительно так, это магия, которая проходит свои процессы, свои этапы кристаллизации и затем мы получаем еще другую магию – цветы", – говорит Анна.

Лепесток к лепестку – и цветок "вырастает" прямо в руках. Создать букет из трех цветов Анна Жуковская может и через час, говорит, лишь бы было вдохновение. Рецептом красоты со вкусом шоколада охотно делится с другими.

"Цветы – загорелась – хочу! Все бросаю, хочу цветы. Потом начала читать, что чтобы делать такие цветы, надо какую-то базовую хорошую основу, чтобы на что-то красиво подать. И я уже понимаю, что их можно и так подавать", – говорит Анастасия Демьяненко, которая учится делать цветы из шоколада.

Высыхает шоколад за полтора-два часа, а вот хранить такие букеты можно не более года, или – пока кто-то ими не полакомится.

Напомним, ранее мы публиковали рецепт шоколадной колбаски с печеньем.

Также мы сообщали, что американские медики из Университета Лома-Линда доказали, что употребление 48 граммов шоколада улучшает способность к обучению и запоминанию. Кроме этого, шоколад с содержанием какао не менее 70% оказывает положительное влияние на иммунитет человека.
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Источник:

"Сегодня"

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