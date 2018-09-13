Солнечную погоду в Киеве может испортить небольшой дождик

В Киеве в четверг, 13 сентября, будет стоять солнечная комфортная погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает пресс-службе ГСЧС Украины.

Температура воздуха в столице днем +24…+26 градусов, ночью +14…+16. Рано утром возможны туманы и уменьшение видимости до 500 м.

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, солнечную картину дня в Киеве может смазать небольшой дождь, однако если он и пойдет, то будет кратким.

В целом по стране будет свежо и комфортно. На всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +29. В западных областях днем температура прогреется до +24…+29, ночью до +15. На севере практически аналогично: днем +24…+27, ночью до +16, в центральных областях – от +24 до +26, ночью до +14. На востоке Украины дневная температура составит +25…+28, ночью до +16, на юге солнечно, днем +23…+28, ночью до +18.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что "бабье лето" в этом году будет коротким. До конца недели в Украину вновь вернутся дожди после небольшого потепления в середине недели.

Вместе с тем народные синоптики говорят о том, что будет два "бабьих лета". Тепло вернется на территорию страны еще в сентябре, а потом и в начале октября с наступлением бабьего лета.