Спасение киевских бабушек: волонтеры покупают продукты для неимущих пенсионеров

В Киеве 10 сентября прошел флешмоб под названием "Давайте поможем бабушкам!". Около ста волонтеров одного из благотворительных фондов на протяжении нескольких часов покупали в супермаркетах продукты для неимущих киевских пенсионеров. Как объясняют организаторы, пенсий многих стариков не хватает даже на самые элементарные продукты, такие как чай и мясо.

В маркетах. Пожилые люди смогли выбирать продукты, которые не могут себе позволить. Фото: Let’s help

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ. Парни и девушки дежурили в пятидесяти маркетах в разных районах города и предлагали свою помощь дедушкам и бабушкам — купить для них самые необходимые продукты питания. На каждую локацию из благотворительного фонда было выделено по 1000 грн. Средний чек — около 200 гривен. Вчера волонтерам удалось помочь почти 250 пенсионерам.

"Стариков, которые нуждаются в помощи, видно сразу. Они покупают самое необходимое: макароны, крупу, хлеб, печенье. Волонтеры подходили к таким людям, рассказывали им про акцию, предлагали оплатить их покупки или купить им продукты, включая те, которые старики практически не могут себе позволить: мясо, рыбу, колбасу, сыр, чай, кофе, конфеты. Из бытовой химии, к примеру, стиральный порошок, мыло", — рассказывает "Сегодня" операционный директор благотворительного фонда Оксана Даутова.

СО СЛЕЗАМИ. По словам волонтеров, на предложение о помощи старики реагировали по-разному: кто-то отказывался, кто-то стеснялся, некоторые начинали плакать. Одну бабушку волонтеры встретили, когда она рылась в мусорном баке, перебирая подгнившие фрукты, чтобы сварить потом из них компот. Когда женщине предложили купить продукты, она отказалась, постеснялась.

"Во время первого такого флешмоба, 10 июля, встретили в магазине дедушку, у которого в этот день был день рождения. Купили ему два торта, чтобы он угостил гостей. Дедушка сказал, что мы для него стали подарком. У многих пенсионеров разные обстоятельства. У кого-то родные далеко живут, а у кого-то вообще никого нет", — говорит Даутова.

Пенсионерка Галина Петровна познакомилась с волонтерами летом.

"Стою крупу набираю, подходит ко мне парень и говорит: я из благотворительного фонда, у нас акция, набирайте на 200 гривен что хотите. Я сначала подумала, что это "развод", а он меня повел в мясной отдел, купил мне куриные окорока, крупы разные. Мне было это очень кстати, ведь у меня как раз горе произошло — квартиру обокрали, забрали украшения, последние деньги. Я в то время в больнице была. А пенсия у меня 1480 гривен. На эти деньги много не купишь. Приходится экономить".

А пенсионерка Тамара Евгеньевна со слезами рассказывает: "Спасибо большое девочкам за помощь. Купили мне чай черный, селедку, колбасу и даже пельмени. Я и не помню, когда последний раз все это ела. Это же так дорого!".

Скупились. Вчера помогли 250 людям. Фото: Let’s help

"ПРОСТО ПОМОГИТЕ". Такие акции благотворители намерены проводить и в дальнейшем.

"Мы собираемся это делать регулярно, думаю, через пару-тройку месяцев повторим акцию. Своим флешмобом мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей. Если вы видите на кассе старика, который перебирает какие-то копейки и решает: купить эти продукты или нет, просто помогите ему".

Напомним, Ранее "Сегодня" узнала, как и где пенсионерам можно бесплатно отдохнуть, заняться спортом, научиться чему-либо и найти новых друзей.