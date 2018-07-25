Три причины купить квартиру летом

Пока одни отдыхают на море, даче или в горах, другие отслеживают тенденции и предложения от застройщиков и, между прочим, удачно приобретают жилье

Мы приведем три аргумента, почему сейчас наступил тот самый момент, когда можно спокойно выбрать, выгодно купить и комфортно переехать в новую квартиру.

1. "Горячие" скидки и летние цены

Лето – это пора отпусков, а следовательно, ощутимого затишья на рынке жилья, поэтому, чтобы привлечь клиента, многие компании идут на уступки.

В дуэте с ритейлерами девелоперы предлагают так называемые "горячие" скидки и летние "распродажи". Конечно, вряд ли на квартиры дискаунт составит 70 %. Но когда средняя цена за квадратный метр в Киеве составляет более 26 тыс. грн, в летний период можно и нужно погоняться за сезонными предложениями, обратив внимание на пригородные жилые комплексы. Тут и цены гораздо ниже (от 13 тыс. грн/м2), и выбор разнообразнее, и вполне возможно сэкономить до 15 %, как в ЖК "Петровский квартал" от надежного застройщика NOVBUD, где сейчас цены снижены до 11 000 грн/м2. А для недвижимости это ощутимая скидка. Помимо этого, действуют выгодные условия по беспроцентной рассрочке на 30 месяцев c первым взносом от 10 %.

2. Оптимальные сроки сдачи и заселения

Летом достаточно много объектов уже готовы к сдаче в эксплуатацию: здесь можно купить готовую квартиру и к осени начинать ремонт. Вместе с тем летний сезон благоприятен для активных работ по подготовке фундамента и в этот период стартуют продажи квартир в новых домах. А на этом этапе и цены самые низкие, и выбор планировок и площадей самый разнообразный. В ЖК "Петровский квартал" повышенным спросом пользуются квартиры-трансформеры, которые раскупаются уже на старте продаж. Такой тип квартир – инженерная разработка компании NOVBUD, и они уникальны тем, что не имеют несущих колонн и стен. Это позволяет без каких-либо ограничений изменить начальную планировку и трансформировать 1-комнатную – в 2-комнатную, 2-комнатную – в 3-комнатную квартиру или наоборот.

3. Возможность посетить строительную площадку

Практически ни одна покупка не проходит без посещения строительной площадки. Но по технике безопасности есть ряд строгих ограничений, связанных с неблагоприятными погодными условиями, что чаще всего в осенне-зимний период не позволяет лично посетить строительную площадку. Кроме того, осенью и зимой световой день значительно короче, что делает невозможным что-либо рассмотреть уже после 16:00.

А вот в теплое время года вы можете приехать на просмотр даже после работы, внимательно изучить состояние строящегося дома, планировки, этажи, виды из окон и даже мысленно расставить мебель. Также есть прекрасная возможность сходить не только на стройку, но и прогуляться по уже заселенной части жилого комплекса с уже действующей инфраструктурой, магазинами, школой и детским садиком, как в ЖК "Петровский квартал". Здесь уже построено 58 домов, проживает 6 000 семей и еще 32 дома находятся на разных стадиях строительства. И кто, как не жители, сможет поделиться своими впечатлениями от проживания в комплексе и подтвердить репутацию застройщика? Помимо этого, обратите внимание на ежедневную анимационную программу для жителей "Петровского квартала". Здесь и клубы по интересам, и квесты, и фестивали, и конкурсы. Все это формирует особую атмосферу счастья и собственный стиль жизни каждого жителя.

Возможно, стоит отложить планы на отпуск, воспользоваться нашими советами и заняться выбором недвижимости? Желаем вам этим летом выбрать квартиру, которая будет максимально отвечать вашим пожеланиям и представлениям об идеальном жилье!

Ліцензія видана ДАБІ України згідно наказу №7-Л від 15.02.17 р. Реєстраційний запис 2013034412. Строк дії з 15.02.2017 по 15.02.2022 р.

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