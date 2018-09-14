Убирать деревья и пни возле домов должны жэки – "Киевзеленстрой"

Выкорчевыванием пней и уборкой упавших во время непогоды деревьев в разных частях города занимаются разные службы. Об этом сообщила пресс-секретать КО "Киевзеленстрой" Татьяна Фальчук.

Чиновник отметила, что выкорчевывать пни, точно так же, как и своевременно производить обрезку аварийных деревьев, должен тот, кто является балансодержателем данной территории. По ее словам, если пень остался на придомовой территории или во дворе рядом с жилыми домами, то это – вопрос к жэку или ОСМД.

"Если старые пни находятся на территории скверов, парков, аллей, то тогда это территория районного предприятия по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН) КО "Киевзеленстрой" куда можно обратиться по номеру телефона, который указан на нашем сайте. Если территория находится рядом с учебными заведениями, к примеру школами, детскими садиками, то в таком случае это может быть вотчина городской станции защиты зеленых насаждений КО "Киевзеленстрой", – подчеркнула Фальчук.

Напомним, 10 сентября в Днипре прошла буря, в результате которой были повалены деревья и разбиты автомобили. Из-за непогоды в городе было парализовано движение трамваев и троллейбусов.

Аналогичная ситуация сложилась и в Запорожье. Там сильным ветром также повалило деревья, движение транспорта в городе было затруднено.