В центр Киева стянули 1500 силовиков: опубликованы фото, видео

Сегодня, 11:39

За порядком на улицах следят полицейские, нацгвардейци, кинологи и взрывотехники


Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В центр Киева полиция вывела 1500 человек для обеспечения порядка и недопущения провокационных действий в связи с президентскими выборами в России и незаконным волеизъявлением в оккупированном Крыму. Об этом рассказал начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что за порядком в столице следят полицейские и нацгвардейци, дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.

"В целом на службу в центральной части города заступили 1500 правоохранителей. Мы проводим превентивные меры, и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", – отметил Андрей Крищенко.

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Глава киевской полиции добавил, что в местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта. Поэтому столичная полиция просит водителей учесть дорожную обстановку и выбрать другие маршруты.

Напомним, сегодня проходят в России президентские выборы, голосование на которых планировалось провести для россиян на территории Украины в дипломатических учреждениях РФ. Однако Киев принял решение не допускать россиян к голосованию.

В свою очередь в МИД напомнили – Москву предупредили за месяц, что российских выборов в Украине не будет. МИД РФ засыпало нотами протеста Киев после запрета россиянам голосовать в Украине.
Киев, выборы, полиция, силовики, Крищенко
Источник:

"Сегодня"

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