В Киеве 15-летний подросток стал героем для жителей пятиэтажки

В Киеве подросток, рискуя жизнью, предупредил жителей пятиэтажного дома о пожаре.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, в начале мая в службу спасения "101" поступил вызов о пожаре в пятиэтажном жилом доме на пр. Комарова, 14. Приехав на место происшествия, спасатели застали жителей дома на улице, и сразу же приступили к тушению пожара. Как оказалось, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, огонь перекинулся на крышу дома.

К счастью, в тот день никто не пострадал. Но все могло закончиться хуже, если бы не парень, который, несмотря на сильное задымление в подъезде, самостоятельно пробежал по этажам дома и стучал в каждую дверь, чтобы предупредить жителей о пожаре. После того, как подросток вывел людей на улицу, он просто пошел домой. О подвиге парня стало известно уже позже, когда сотрудникам ДСНС о нем рассказали благодарны жители.

Неизвестным героем оказался 15-летний Андрей Буртовой. В тот день он вместе с одноклассниками возвращался из школы и увидел пожар. Сильный дым валил из последних этажей одного из подъездов пятитажного дома, поэтому не все жильцы могли его увидеть из окон.

"Прибежав к подъезду, я понял, что большинство жителей не знает о пожаре, поэтому решил их предупредить. Внутри подъезда было много дыма, особенно на пятом этаже. Закрывая лицо от дыма, я начал стучать в каждую дверь и рассказывать людям об огне. Страшно тогда не было, думал только, как быстрее оповестить людей. Убедившись, что сделал все возможное, и жители вышли на улицу, я пошел домой. Благодарности не ожидал. Все здоровы и счастливы – это главное", – говорит Андрей.

Напомним, 2 мая на просп. Отрадном, 22-А, возник пожар. В результате сгорели две квартиры. Огонь тушили 50 человек, никто не погиб.

А 3 мая в Киеве из пожара спасли трех человек и кота. Возгорание возникло на улице Наталии Ужвий.