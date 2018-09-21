В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура

В Киеве суббота, 22 сентября, объявлена Днем траура. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Для чествования трагически погибшего при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, командира отделения 1-й мотопехотной роты мотопехотного батальона воинской части А2167 Владимира Матвиенко распоряжением КГГА 22 сентября в Киеве объявлено Днем траура", – подчеркнули в КГГА.

Отмечается, что по всему городу приспустят государственный флаги, повесят траурные ленты. Столичным предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований.

Напомним, боевики из тяжелых пушек и минометов ударили по ВСУ, получили "ответку" и понесли потери. Противник обстрелял передовую украинских войск у Крымского и Широкино.

Кроме того, как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, на Донбассе боевики подтянули на передовую танки и пехоту. Передовые подразделения оккупантов южнее Донецка продолжают находиться в повышенной степени готовности.