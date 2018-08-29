В Киеве готовятся к осеннему призыву в армию: в КГГА утвердили состав комиссии

В КГГА подписали распоряжение о создании Киевской городской призывной комиссии по проведению призыва на срочную военную службу в октябре – ноябре 2018 года, а также утвердили ее состав. Соответствующий документ опубликован на сайте КГГА.

Согласно распоряжению, главам районных администраций столицы поручили провести подготовку к осеннему призыву – создать районные призывные комиссии, направить для работы в райвоенкоматы сотрудников, обеспечить военкоматы транспортом, а также укомплектовать лекарственные комиссии специалистами и обеспечить их медикаментами.

Чиновников обязали проинформировать руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений об обязательстве обеспечить своевременное прибытие граждан призывного возраста на участки по требованию военных комиссариатов.

Тем временем, столичную полицию попросили оказать помощь военным комиссариатам по розыску призывников, уклоняющихся от призыва, а также обеспечить охрану общественного порядка на призывных участках, Киевском городском сборном пункте и прилегающей к нему территории.

В состав комиссии вошли чиновники КГГА, военные и медики. Возглавляет ее заместитель главы горадминистрации Дмитрий Давтян.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, во время осеннего призыва в столице, с целью недопущения срыва выполнения указа президента о призыве на срочную воинскую службу, в КГГА приняли решение, согласно которому полиция обязана по обращению военных комиссариатов или органов местного самоуправления проводить розыск, задержание и доставку в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от несения военной службы.

Как сообщалось, 28 октября 2017 года правоохранители задержали ночью в одном из ночных клубов Киева 17 человек, у которых были наркотические вещества. Кроме того, 32 человека увезли в военкомат.

Для сравнения напомним, что Кабмин утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года, в количестве 10 тыс. 460 человек, и выделил на эти цели 34,4 млн грн.



