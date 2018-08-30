В Киеве под посольством РФ провели акцию из-за похищенных крымчан

У посольства России в Киеве сегодня собрались украинцы и крымские татары – призвали расследовать исчезновения людей в оккупированном Крыму. О судьбе 15 крымчан, пропавших без вести, до сих пор ничего не известно. Их личные вещи сегодня принесли к посольству РФ.

У посольства России 30 числа каждого месяца они устраивают мирную акцию протеста. На заборе посольства участники акции развесили вещи похищенных крымчан.

"Мы назвали (акцию. – Ред.) "Маяк ожидания", потому что ожидание – это то, в чем постоянно находятся общество, родители тех людей, которые стали жертвами насильственных исчезновений", – говорят активисты.

Эрвин Ибрагимов хорошо знал Ильми Умерова, который также стал жертвой оккупации в Крыму. Там его приговорили к двум годам за якобы посягательство на территориальную целостность России, и благодаря призывам политиков со всего мира – отпустили. До того, как пропал без вести, Ибрагимов помогал Умерову отстаивать права крымских татар.

"Буквально за несколько дней до его похищения, до его исчезновения 18 мая, мы были вместе. В тот день, когда его похитили, мы тоже должны были ехать в Судак – там судили наших четверых соотечественников. Но утром, когда я начал ему звонить, телефон был выключен. Люди в форме ДПС затолкали его в микроавтобус и он уехал в сторону водохранилища рядом с Бахчисараем. Месяцами ездили и обследовали почти каждый квадратный метр – не нашли", – рассказал Умеров.

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В руках Руслана Гуцула плакат с вопросом: "Где Василий? Они познакомились на автомайдане. По его завершению Василий Черныш вернулся в родной Севастополь. Бывший сотрудник СБУ, мужчина имел активную гражданскую позицию. Он снимал на видео так называемых "зеленых человечков" и выкладывал ролики в Интернет.

"Хозяйка квартиры, где он жил, я так слышал, видела, как выводили или ФСБшники, или наши коллаборанты-милиционеры. Она подготовила ему сумку, потому что он снимал у нее ту квартиру, но он за ней не вернулся", – рассказал активист.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что к посольству России они будут приходить, пока не получат ответа – где пропавшие крымчане.

С начала оккупации Крыма были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены.

Напомним, в 2017 году ООН обратилась к России с требованием прекратить пытки и похищения в Крыму. Организация опубликовала доклад, в котором содержится ряд рекомендаций для властей России относительно нарушений на полуострове.

Кроме того, Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейцы посчитали необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму. ЕП осуждает приговоры, вынесенные лидеру крымских татар Ильми Умерову, заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгозу и другим крымчанам.