Лотки блокируют подземные переходы и выходы из метро, их безнаказанно устанавливают на клумбах, газонах и тротуарах.

В Киеве процветает незаконная уличная торговля. Лотки блокируют подземные переходы и выходы из метро, их безнаказанно устанавливают на клумбах, газонах и тротуарах.

На вытоптанном газоне лавка с арбузами и дынями. Весной столичный проспект Тычины реконструировали, и не успели уйти дорожники, а коммунальщики засеять свеженасыпанную землю газонной смесью как на молодую травку установили ларек. Разрешений нет ни на торговлю, ни на товар. Местные жалуются.

Два месяца назад "Сегодня" уже приезжали сюда. Тогда тут продавали клубнику и черешню. Тоже без документов. Хозяин товара – его зовут Шахлар – уверял, что оставил их дома. Вызванная нами полиция составила протокол и изъяла ягоды до рассмотрения дела в суде. Штраф составил чуть больше 100 гривен.

Свою торговлю Шахлар свернул, ни он, ни его торговцы с тех пор здесь не появлялись. Новенькую тротуарную плитку пришлось отмывать от пятен, вытоптанный участок газона- засеяли снова. И вот – возвращение. Уже с арбузами. Шахлар признается, товар у него изымают не впервые. Убытков понес на 30 тысяч. Просит дать ему возможность увезти арбузы до приезда полиции.

Ждать полицию приходится два часа, копы говорят – в районе много вызовов.

Составляют на Шахлара протокол, но в этот раз забирать товар не спешат. Мол, хранить негде.

Думали патрульные недолго, выход найден: хранить незаконный товар обязывают..... самого торговца-нарушителя. Полицейские пересчитывают арбузы и дыни, а продавец их грузит в машину. Теперь это – улики в деле о незаконной торговле. Владелец точки дал расписку, что сохранит все до суда.

Свои 156 арбузов и 10 дынь – Шахлар увез. А импровизированный прилавок и куча хлама- остались на газоне. Такое в столице – почти на каждом шагу. Только у одного из выходов со станции метро "Святошино" мы насчитали 23 незаконных точки продажи продуктов питания.

Напомним, в Одессе проверят все точки продажи уличной еды на соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой.