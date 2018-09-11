В Киеве спасут от разрушения старинное здание XIX века

Сегодня, 11:18

Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта

В Киеве спасут от разрушения старинное здание XIX века

Власти Киева решили самостоятельно укрепить старинное здание XIX века на улице Щекавицкой, чтобы дом не рухнул на проезжую часть. Об этом в комментарии газете "Сегодня" заявил глава управления по вопросам ЧС Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

Как известно, на ул. Щекавицкой, 19/33, находится дом черниговского купца Вертипороха. В доме несколько раз происходили пожары, от него постоянно отваливаются куски штукатурки.

"Собственник этого дома несет полную ответственность за содержание данного объекта. Мы его уведомили, что он должен в ближайшее время огородить объект, установить конструкции, чтобы они поддерживали стены здания, или же наконец-то приступить к восстановлению памятника культурного наследия. Но он не идет на контакт и работы не проводит, ссылаясь на отсутствие финансов", – рассказал Ткачук.

По его словам, в КГГА разрабатывают законный механизм, чтобы самостоятельно провести все необходимые работы по укреплению/консервированию объекта. "А потом выставим счет собственнику за проделанную работу. Для безопасности горожан уже давно ограничена скорость движения трамваев, которые там курсируют, чтобы вибрация не разрушила конструкцию", – добавил чиновник.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов нашел покупателя на здание военного министерства времен Украинской народной республики и гетьманата Павла Скоропадского в Киеве за 210 млн гривен. 11 декабря 2017 года состоялся аукцион по продаже здания в Киеве на ул. Мазепы, 11 площадью 6715,80 кв.м.

Кроме того, еще в 2014 году прокуратура Подольского района Киева открыла уголовное производство в отношении руководителей двух частных фирм, действия которых привели к разрушению старинного здания в исторической части Подола.
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