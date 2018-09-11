В Киеве спасут от разрушения старинное здание XIX века
Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта
Власти Киева решили самостоятельно укрепить старинное здание XIX века на улице Щекавицкой, чтобы дом не рухнул на проезжую часть. Об этом в комментарии газете "Сегодня" заявил глава управления по вопросам ЧС Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
Как известно, на ул. Щекавицкой, 19/33, находится дом черниговского купца Вертипороха. В доме несколько раз происходили пожары, от него постоянно отваливаются куски штукатурки.
"Собственник этого дома несет полную ответственность за содержание данного объекта. Мы его уведомили, что он должен в ближайшее время огородить объект, установить конструкции, чтобы они поддерживали стены здания, или же наконец-то приступить к восстановлению памятника культурного наследия. Но он не идет на контакт и работы не проводит, ссылаясь на отсутствие финансов", – рассказал Ткачук.
По его словам, в КГГА разрабатывают законный механизм, чтобы самостоятельно провести все необходимые работы по укреплению/консервированию объекта. "А потом выставим счет собственнику за проделанную работу. Для безопасности горожан уже давно ограничена скорость движения трамваев, которые там курсируют, чтобы вибрация не разрушила конструкцию", – добавил чиновник.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов нашел покупателя на здание военного министерства времен Украинской народной республики и гетьманата Павла Скоропадского в Киеве за 210 млн гривен. 11 декабря 2017 года состоялся аукцион по продаже здания в Киеве на ул. Мазепы, 11 площадью 6715,80 кв.м.
Кроме того, еще в 2014 году прокуратура Подольского района Киева открыла уголовное производство в отношении руководителей двух частных фирм, действия которых привели к разрушению старинного здания в исторической части Подола.