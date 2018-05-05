В Киеве Виноградарь весь в дыму и смоге: опубликованы фото

Киевляне в соцсетях объяснили, с чем может быть связан густой "туман" по всему району

Пользователи сети публикуют с самого утра фото, как весь район затянуло густым смогом и едким дымом, и жалуются на запах гари.

Киевляне пишут, что такое явление могло стать следствием вчерашнего пожара. Вечером, 4 апреля, на Виноградаре загорелись знаменитые фруктовые сады.

Фото: соцсети

А сегодня утром жители района почувствовали запах гари и приходится закрывать окна. А на фото можно увидеть белую пелену.

Что пишут в сети:

"Вчера ближе к ночи был пожар, горели сады".

"Сезон шашлыков, со всеми вытекающими...".

"У меня последний 18-й этаж. Воняет гарь так, что ужас еще с шести утра. И окна не закроешь, потом что натуральная духовка и вонь жуткая, ребенка успокоить не могу столько времени".

"Проснулись от вони! Невозможно просто! Ночью подумали, что мы (квартира) горим".

"На Куреневке дышать нечем", "Не только на Куреневке, весь район в дыму".

"Горят сады. До сих пор тлеют. С окна видно".

В комментариях на Facebook диспетчер ГСЧС в Киеве Леся Хижная сообщила: "Действительно, было горячо (в районе пожара). 250 кв. м. Несколько очагов. Высокие кучи мусора, которые невозможно пролить водой. Вот если бы экскаватор разгребал все эти кучи, то нам скорее бы удалось ликвидировать пожар. А так мы заливаем водой, а внизу все тлеет".

Напомним, что смог в Киеве уже не один раз был замечен. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории Украинского гидрометцентра, уровень загрязнения воздуха вдвое превышает гранично допустимые концентрации.

Как сообщалось, в январе прошлого года Киев накрыл сильный смог. Сайт "Сегодня" разбирался, как тогда густой туман повлиял на жизнь столицы. Тогда жители из разных районов массово жаловались на запах гари и предполагали, что где-то произошел масштабный пожар, из-за которого весь город в дыму. Но и в КГГА, и ГСЧС заверили: дымка в городе — природное явление.