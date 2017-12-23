В Киеве заметили Деда Мороза на авто с неприличными еврономерами

Пользователи соцсети шутят, что Дед везет подарочки послушной ребятне, а кто плохо себя вел – пусть смотрит на номерной знак

В Facebook набирают популярность фото с Дедом Морозом, которого засняли на автомобиле с "неприличными" европейскими номерами.

"Прямиком из Лапландии… через Троещину … спешит Дед Мороз на литовских номерах! Везет подарочки послушной ребятне! А кто плохо себя вел – смотри номерной знак", – гласит комментарий к фото в сообществе dtp.kiev.ua.

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Ранее мы писали, что Санта Клаус на мотоцикле покоряет сеть. Так, бородатый Санта стал свидетелем ДТП. Неизвестный автомобилист сбил на переходе пешехода и даже не остановился, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Санта на мотоцикле несколько раз пытался самостоятельно остановить злоумышленника. Тогда мотоциклист попросил помочь полицию. И уже с их помощью догнал нарушителя. За рулем оказалась девушка. Задержание было в Париже. А вот героем-Сантой оказался популярный блогер, который часто снимает на видео свои "покатушки".

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Также напомним, что российский Дед Мороз переедет во дворец за шесть миллионов долларов.В новой резиденции планируют принимать по 12 тысяч туристов в день.

А Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.