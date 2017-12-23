В Киеве заметили Деда Мороза на авто с неприличными еврономерами
Пользователи соцсети шутят, что Дед везет подарочки послушной ребятне, а кто плохо себя вел – пусть смотрит на номерной знак
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
В Facebook набирают популярность фото с Дедом Морозом, которого засняли на автомобиле с "неприличными" европейскими номерами.
"Прямиком из Лапландии… через Троещину … спешит Дед Мороз на литовских номерах! Везет подарочки послушной ребятне! А кто плохо себя вел – смотри номерной знак", – гласит комментарий к фото в сообществе dtp.kiev.ua.
Ранее мы писали, что Санта Клаус на мотоцикле покоряет сеть. Так, бородатый Санта стал свидетелем ДТП. Неизвестный автомобилист сбил на переходе пешехода и даже не остановился, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Санта на мотоцикле несколько раз пытался самостоятельно остановить злоумышленника. Тогда мотоциклист попросил помочь полицию. И уже с их помощью догнал нарушителя. За рулем оказалась девушка. Задержание было в Париже. А вот героем-Сантой оказался популярный блогер, который часто снимает на видео свои "покатушки".
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