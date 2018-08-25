Вакарчук во время концерта призвал освободить Сенцова и посвятил песню военным: видео

Сегодня, 00:55

Вакарчук посвятил Сенцову и другим политзаключенным песню "Коли тобі важко"


Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время концерта в Киеве призвал освободить политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии 104 день. Об этом сообщает Громадське.

В перерыве между исполнением песен Вакарчук выступил с речью, во время которой призвал освободить политзаключенного.

"В этот день, когда мы здесь, есть те, кто не с нами. Это патриоты, герои, которых вне их воли лишили права отмечать независимость Украины у нас дома. Это политические заключенные, украинцы, которые находятся в российских тюрьмах прямо сейчас. И мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем свои души и сердца им, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены", – отметил певец.

Вакарчук посвятил Сенцову и другим политзаключенным песню "Коли тобі важко".

"Для Олега Сенцова и других – следующая песня", – сказал лидер группы.

Через несколько композиций Вакарчук объявил, что посвящает песню "Ще мить" военным в зоне боевых действий на Донбассе.

Напомним, в Кремле прокомментировали "отказ в помиловании" Сенцову.

Ранее Вакарчук в видеообращении рассказал о своих президентских амбициях.

Как сообщалось, украинская группа "Океан Эльзы" откажется от концертов на год. 
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