Вакарчук во время концерта призвал освободить Сенцова и посвятил песню военным: видео
Вакарчук посвятил Сенцову и другим политзаключенным песню "Коли тобі важко"
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время концерта в Киеве призвал освободить политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии 104 день. Об этом сообщает Громадське.
В перерыве между исполнением песен Вакарчук выступил с речью, во время которой призвал освободить политзаключенного.
"В этот день, когда мы здесь, есть те, кто не с нами. Это патриоты, герои, которых вне их воли лишили права отмечать независимость Украины у нас дома. Это политические заключенные, украинцы, которые находятся в российских тюрьмах прямо сейчас. И мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем свои души и сердца им, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены", – отметил певец.
Вакарчук посвятил Сенцову и другим политзаключенным песню "Коли тобі важко".
"Для Олега Сенцова и других – следующая песня", – сказал лидер группы.
Через несколько композиций Вакарчук объявил, что посвящает песню "Ще мить" военным в зоне боевых действий на Донбассе.
Напомним, в Кремле прокомментировали "отказ в помиловании" Сенцову.
Ранее Вакарчук в видеообращении рассказал о своих президентских амбициях.
Как сообщалось, украинская группа "Океан Эльзы" откажется от концертов на год.