Ведется ли в Киеве реестр инвалидов УБД

Киевлян интересует, есть ли в столице реестр инвалидов – участников боевых действий.

"Нищий, который попрошайничает возле метро "Театральная", говорит, что является инвалидом III группы. Утверждает, что он — участник боевых действий. Документ не показывает, мол, в Киеве нет такого реестра. Ведется ли он на самом деле?" — спрашивает Ольга Карп.

"Такой реестр, конечно, ведется. По состоянию на 15 февраля этого года в реестре киевлян — участников боевых действий (УБД), членов их семей и членов семей погибших киевлян, которые принимали участие в боевых действиях, находятся на учете 24 933 человека. В рамках закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" управлениями труда и соцзащиты населения районных администраций статус "Инвалид войны" III группы получили 183 человека и им выдано подтверждающее удостоверение. С подобными вопросами и жалобами жители столицы могут обращаться в Контактный центр мэрии по телефону 15-51 или же оставить письменное сообщение на сайте 1551.gov.ua. Все полученные данные будут переданы профильным специалистам, которые их рассмотрят", – ответила замдиректора департамента соцполитики КГГА Светлана Назаренко.

Напомним, в октябре 2017 года правительство определило, за что будут лишать статуса участника боевых действий. Как отмечает "Ukrainian military pages", лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления, выявление факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 8 августа 2017 года статус участника боевых действий (УБД) за участие в антитеррористической операции получили 306 тыс. 199 украинцев, в том числе 205 тыс.192 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующую статистику Госслужбы по делам ветеранов обнародовал глава Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины Алексей Липириди.