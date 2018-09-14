Второй магазин H&M откроют в октябре

Выяснилась дата открытия второго магазина шведской сети H&M в Киеве. Открытие нового магазина запланировали на 18 октября.

Первые три посетителя нового магазина получат сертификаты на несколько тысяч гривен, а еще 997 человек – на сумму в 200 грн.

Отмечается, что H&M разместится в торговом центре SkyMall на проспекте Романа Шухевича. Площадь нового магазина – около 2,5 тыс. кв. м. В ассортименте будет мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары.

Шведский ритейлер H&M впервые посетил Украину в 2013 г. Предполагалось открытие магазина еще в 2014 году, однако в связи с событиями в нашей стране этого не произошло. Вновь представители компании побывали в Украине в декабре 2016 года, однако открыть первый магазин смогли только в 2018 году. Бренд H&M был основан в 1947 году и сейчас является крупнейшей мировой корпорацией.

Как известно, первый магазин H&M работает в ТРЦ Lavina Mall с августа. Его площадь составляет 2900 кв. м.

Напомним, недавно шведский бренд H&M представил свою новую коллекцию, созданную из переработанных материалов. В коллекцию вошли легкие платья из органического шелка. А также свитеры, брюки и юбки из бархата, сшитые из переработанного кашемира и полиэстера.