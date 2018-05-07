Жилье в Киеве перед финалом Лиги чемпионов: появились бесплатные предложения

Киев активно готовится к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". В КГГА ожидают, что к нам приедут до 100 тысяч болельщиков (при том, что арена вмещает "всего" 70 тыс.). И в столице решили на них нажиться по полной. Сайты бронирования вчера показывали, что 97% фонда уже зарезервировано. А на то, что осталось, владельцы подняли посуточную аренду жилья на "футбольный" уикенд в сотни раз!

Цены на аренду жилья в Киеве на 26—27 мая поражают самое смелое воображение. К примеру, за двухместный номер с одной кроватью в отеле на ул. Воздвиженской просят 190 тыс. грн в сутки! В обычные дни цена на него составляет 1300 грн. Жилье на Крещатике, которое стоит 1380 грн, предлагают 26 мая за 129 тыс. грн.

Значительно повысили цены не только в центре, но и на окраинах. Так, ночь в отеле на Петропавловской Борщаговке 26 мая оценили в 50 тыс. грн (обычная цена — около 500 грн). Двухместный номер в гостинице на ул. Туполева обойдется в 75 тыс. грн в сутки (обычно 1,4 тыс. грн). Номер в отеле недалеко от метро "Лукьяновская" предлагают за 100 тыс. грн (обычно 1,4 тыс. грн). Появились на сайтах по поиску недвижимости и предложения по сдаче в аренду частных квартир. За жилье на четверых в 500 метрах от НСК "Олимпийский" просят 300 тыс. грн в сутки, это около 10 тысяч евро! Нереально дорого даже для собирающихся в Киев англичан и испанцев.

"В апартаментах есть гостиная и полностью оборудованная кухня", — указывают в объявлении. Аренды этой квартиры на другие даты мы не нашли. То есть, не исключено, что квартиру решили сдать исключительно под финал ЛЧ. Апартаменты вблизи Оболонской набережной предлагают за 150 тыс. грн, на Осокорках — за 80 тыс. грн. Двухуровневые апартаменты на ул. Гарматной оценили в 250 тыс. грн. И даже вдали от "цивилизации", на Троещине, квартиры предлагают в аренду по заоблачным ценам. На просп. Маяковского — за 100 тыс. грн (двушка с качественным ремонтом), на ул. Закревского – за 160—200 тыс. грн.

В ответ на жадность одних другие начали предлагать в соцсетях болельщикам бесплатное поселение — "чтобы Киев не запомнился болельщикам как город барыг". К примеру, такое приглашение разместил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Илья Сагайдак.

Активно предлагают свое жилье и другие, сопровождая посты хештегом #FreeKyivCouch4Fans.

Тем временем стало известно, где поселятся команды, которые сыграют в финале. Футболисты мадридского "Реала" будут проживать в гостинице "Опера", а игроки "Ливерпуля" — в "Интерконтинентале".

"Адекватная цена — 100 евро в сутки"