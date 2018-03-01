Гостиный двор в Киеве вернули в собственность государства

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 28 февраля вернул в собственность государства Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве. Об этом сообщается на странице прокуратуры Киева в Facebook.

В частности, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры в полном объеме.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора", – пояснили в прокуратуре.

Как сообщалось в декабре 2015 года после обследования помещения было принято решение о расторжении договора аренды с "Укрреставрацией".

Эпопея с реконструкцией Гостиного двора началась в 2012 году. Объект был передан в аренду до 2019 года частной компании "Укрреставрация", которая за год демонтировала крышу старой постройки, усилила фундамент и частично стены. Тут должны были открыть торговые помещения, а также проводить образовательные и культурные мероприятия. В 2014 году столичные активисты добились отмены разрешения перестройки здания через суд, и реконструкция Гостиного была остановлена.

Гостиный двор был построен еще в 1813 году. Тогда он представлял собой одноэтажное здание с торговыми рядами. В XIX веке Гостиный двор неоднократно реконструировали. В 70-х годах прошлого века постройка пришла в критическое состояние. В 1983 году после инженерно-геологических исследований грунтов и несущих конструкций выяснилось, что состояние несущих конструкций неудовлетворительное, частично аварийное и здание нужно снести. Проектные и строительные работы по зданию Гостиного двора продолжались с 1971 по 1990 год. Его возвели из кирпича на основе проекта, который предложил еще в 1808 году итальянский архитектор Луиджи Руска. Автором проекта реставрации Гостиного двора была известный архитектор Валентина Шевченко, которой не стало в декабре прошлого года. Именно благодаря ее усилиям был отреставрирован и фонтан "Самсон".