В МВД рассказали, как будут охранять финал Лиги чемпионов

Сегодня, 19:10

К охране правопорядка на спортивном мероприятии привлекут Нацполицию, Нацгвардию и подразделения ГСЧС

 


Сегодня, 15 мая, подразделения МВД провели учения и слаживание сил на центральном стадионе столичном "Олимпийский", где 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщается, в учениях приняли участие 758 правоохранителей – Национальная полиция, Национальная гвардия, курсанты Национальной академии внутренних дел и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня мы отрабатываем совместные действия всех наших подразделений и работников стадиона. Мы провели уже много мощных мер, и у нас есть опыт по обеспечению общественной безопасности. Уже год мы используем скандинавский опыт обеспечения правопорядка, привлекаем специалистов из Консультативной миссии ЕС", – рассказал первый заместитель министра Сергей Яровой.

Яровой отметил необходимость отработать совместные действия между правоохранителями и стюардами на стадионе.


Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

"Охрана стадиона, стюарды и правоохранительные органы должны тесно взаимодействовать, отслеживать накопление перед турникетами посетителей. В случае осложнения оперативной обстановки с болельщиками постоянно работают полицейские группы коммуникации, а также предусмотрены резервы для рассредоточения граждан", – отметил он.

Яровой подчеркнул, что ответственность за публичное безопасность несут не только руководители, но и весь личный состав. Каждый милиционер должен об этом помнить.

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Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что Нацполиция проведет совместные учения с представителями службы безопасности делегаций.

Правоохранители отработали три алгоритма действий:

  • общая концепция обеспечения общественной безопасности и порядка;
  • обеспечение общественной безопасности и порядка во время прибытия болельщиков к спортивному сооружению;
  • обеспечение общественной безопасности и порядка на территории спортивного сооружения.

Они разработали тактику действий по обеспечению безопасности стадиона, стюардов и полиции во время возможной попытки болельщиков попасть в игровую зону и перейти на соседние сектора, а также при возникновении конфликта между болельщиками команд на галерее стадиона. Отработали также и сценарии эвакуации болельщиков.

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Подразделения ГСЧС отработали также внештатную ситуацию, когда в толпе болельщиков найдена сумка с подозрительным веществом. Правоохранители и спасатели локализовали, обследовали подозрительную находку и вывезли ее для дальнейшего уничтожения.

Первый заместитель министра напомнил, что на время проведения финального матча Лиги Чемпионов планируется привлекать около 12 тысяч правоохранителей, из них – 6 тысяч полицейских, 3 тысяч нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало - 21:45, ТВ – "Украина").
МВД, Олимпийский, футбол, полиция, Лига чемпионов, правоохранители
Источник:

"Сегодня"

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