Виталий Кличко: "Мы открыли в Киеве самую современную и лучшую школу в Украине"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал нам в интервью о самой современной школе в Украине, которую Киев открыл ко Дню знаний, о ремонте дорог и о том, каким ему запомнился сенатор Джон Маккейн

"В ПЕРВЫЙ КЛАСС В СТОЛИЦЕ ПОШЛИ 34 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ"

– Виталий Владимирович, как в столице отметили День знаний?

– 3 сентября в школе №334 я поздравил первоклассников с первым звонком, ведь этот день им точно запомнится на всю жизнь. И еще поздравил родителей, учителей с тем, что дети идут в лучшую школу страны, которая, я уверен, является образцом и эталоном для всех учебных заведений Украины. Я передал символический ключ дирекции начальной школы и лицея "Интеллект", которые разместились в здании новой школы, а также провел часть урока в одном из первых классов. Считаю, что еще одна современная школа на 1,5 тысячи мест – лучший подарок киевлянам к началу нового учебного года.

– Вы назвали школу №334 лучшей в Украине. Чем она отличается от других школ?

– Это учебное заведение имеет все необходимое оборудование и технику, чтобы детям было комфортно получать образование европейского уровня. Например, рабочее место учителя оборудовано компьютером, кроме обычной доски в классах есть большие интерактивные дисплеи для просмотра видеоматериалов. Есть лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, танцевальная студия, студия музыки и пения, три спортивных зала, медицинская часть, душевые комнаты, кабинет психолога. Начальная школа имеет отдельные игровые классы и современные парты-трансформеры.

При этом само здание школы – энергоэффективное, с полностью автономным отоплением. Его обеспечивает система теплонасосов с уникальной технологией по использованию энергии земли. Также в здании установлена система "умный дом". Она предусматривает автоматическое регулирование температуры и освещения помещений школы. Здание имеет дополнительное утепление, энергоэффективное LED-освещение.

Я могу еще долго перечислять плюсы этого учебного заведения, но советую лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Видеоэкскурсию по школе №334 вы можете просмотреть на сайте Киевской горадминистрации.

– Какие еще учебные заведения будут открыты в этом году?

– До конца года в планах завершить реконструкцию с пристройками еще в двух столичных школах – в Быковне и в Голосеевском районе. В этом году мы уже открыли три детских садика и планируем до конца декабря завершить работы еще в пяти. Если вас интересует статистика, то всего за последние четыре года в Киеве построили или полностью реконструировали 7 школ и 19 детских садиков. И, возвращаясь к школе №334, – мы работаем над тем, чтобы все столичные школы были такого же уровня, как это новое учебное заведение.

– Сколько всего детей пошло в первый класс в Киеве?

– В этом году киевские школы встретили 34 тысячи первоклассников. И мы создали им лучшие условия для обучения, выделили на подготовку к учебному сезону рекордные 1,8 миллиарда гривен. А всего в этом году на сферу образования в городском бюджете предусмотрено 13 миллиардов гривен, что на 2,7 миллиарда больше, чем в прошлом году. Отмечу, что с 1 сентября дети начали обучение в рамках концепции Новой украинской школы, которая предусматривает обучение школьников в интересной, интерактивной форме.

"МЫ РЕМОНТИРУЕМ ДОРОГИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ИХ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И КОМФОРТНЫМИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ"

– На днях вы инспектировали после капитального ремонта улицу Генерала Родимцева. Теперь она соответствует европейским нормам?

– Уточню: там обновили участок улицы от Героев Обороны до Полковника Потехина. Ремонтные работы на улице Родимцева не проводили 40 лет – с 1978 года! Поэтому вы можете себе представить, в каком она была состоянии. Хотя по этой улице ездит и ходит много людей, ведь рядом находятся Свято-Покровский Голосеевский монастырь и Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Капитальный ремонт дороги начался в конце июня и продолжался два месяца. "Киевавтодор" использовал вместо асфальта новый улучшенный материал – полимерасфальтобетон, который более долговечен. Также отремонтировали дождевую канализацию, чтобы на дороге не было подтоплений, установили новые гранитные бордюры, 22 современных энергосберегающих LED-светильника. Разметка на дороге выполнена не краской, а с применением пластика, что делает ее более долговечной.

Ул. Родимцева после капитального ремонта стала безопасной для пешеходов и комфортной для водителей

– Киевляне часто жаловались, что на этой улице нет тротуара. С этим что-нибудь сделали?

– Да, действительно, раньше тротуара там не было и люди были вынуждены ходить вдоль проезжей части по обочине. Но теперь на Родимцева обустроили тротуар. И после капитального ремонта улица стала безопасной для пешеходов и комфортной для водителей. Так что да – теперь можно смело сказать, что это дорога европейского уровня. Собственно, к такому стандарту мы хотим привести все улицы Киева.

– На каких еще улицах столицы продолжается ремонт?

– Сейчас в активной фазе капитальный ремонт на проспекте Палладина и путепроводе, который расположен на этом проспекте, улицах Заболотного, Семьи Кульженко, Алма-Атинской. Завершаются работы по капитальному ремонту подъездов к проспекту Бажана (транспортные развязки возле станций метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки"). Уже открыты после капитального ремонта бульвар Вернадского, улицы Тычины, Телиги, Набережное шоссе, Ярославов Вал, Леонтовича, Назаровская.

И наша ключевая задача – ни в коем случае не сбавлять темпов капитального ремонта столичных дорог, презентовать киевлянам обновленные объекты, которыми мы можем гордиться. За предыдущие два года в Киеве отремонтировали более 500 километров дорог и проездов. И как минимум 300 километров запланировано отремонтировать в этом году.

"УКРАИНА ПОТЕРЯЛА БОЛЬШОГО ДРУГА, КОТОРЫЙ ВЕРИЛ В НАШУ СТРАНУ И ПОМОГАЛ НАМ"

– На этой неделе прошло прощание с сенатором Джоном Маккейном, где вы присутствовали. Кто вас пригласил на траурную церемонию?

– Приглашение на прощание с сенатором я получил от его семьи и Сената США. Я посетил Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где присутствовали родственники Джона Маккейна, его 106-летняя мама, друзья, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, мировые политики. На службе выступили экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

– Каким вам запомнился сенатор Маккейн?

– Для меня Джон Маккейн был человеком, о жизни которого можно написать не одну книгу, начиная с юности, военной службы, пути в политике. Он был настоящим бойцом, патриотом, человеком высоких принципов. Кстати, мало кто знает, что Маккейн имеет прямое отношение и к боксу. Он был соавтором так называемого закона Мухаммеда Али, который разделил полномочия промоутеров, менеджеров и боксеров. Это очень важный закон для соблюдения прав спортсменов. Сенатор много раз был на наших боях – поддерживал меня и Владимира, держал за нас кулаки.

– Он поддерживал вас в статусе политика?

– После моей спортивной карьеры он поддерживал меня и как политика, давал советы. Я очень благодарен ему за это. Ведь мысли, подсказки такого опытного, влиятельного политика – всегда ценны. Украина потеряла большого друга, который верил в нашу страну и помогал нам. Он всю жизнь боролся за демократию. И мы очень благодарны, что во время Революции Достоинства Джон Маккейн был с нами на Майдане, поддерживая стремление украинцев жить в современной, демократической стране.

– С кем еще из известных людей вы виделись на прощании с сенатором?

– Перед церемонией в Национальном соборе я пообщался с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, другими политиками. Еще раз повторюсь: смерть Джона Маккейна – большая утрата не только для США, но и для Украины. Память о нем останется в наших сердцах.

Сергей Афонин