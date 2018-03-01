Виталий Кличко: "Мы постепенно вытесним маршрутки комфортным и безопасным общественным транспортом"

Мэр Киева рассказал нам в интервью, как город борется со скандальными застройщиками и владельцами незаконных МАФов и как проходят проверки работы маршрутных такси

"НОВЫЙ ГЕНПЛАН КИЕВА РЕШИТ ПРОБЛЕМУ СКАНДАЛЬНЫХ СТРОЕК"

– Виталий Владимирович, одна из вечных городских проблем – скандальные стройки. Что Киевская администрация делает для защиты киевлян от произвола застройщиков?

– Да, в Киеве, к сожалению, много незаконных застроек. Большинство из которых нам достались в наследство, поскольку земля отводилась непонятно каким образом и много лет назад. Мы обращаемся в правоохранительные органы, требуя прекращения строительных работ. Если работы проводятся без разрешения, пытаемся прекратить их собственными силами, изымаем технику. Бывают случаи, когда фирмы имеют разрешительные документы, но киевляне против стройки. В таких случаях мы должны искать компромисс. На сегодня в столице с нарушением действующих градостроительных норм строится или приостановлены работы на более чем 130 жилых объектах. По приблизительным подсчетам, это около 15 000 пострадавших инвесторов.

– Это огромная цифра. О каких именно земельных участках вы говорите?

– Например, проблемные ситуации возникли на большинстве земельных участков, которые в свое время были отведены правоохранительным структурам (СБУ, Национальной гвардии Украины, УГО, ГУД), которые привлекали к строительству малоизвестных и ненадежных застройщиков. Проблема также возникла вокруг порядка 40 объектов незавершенного жилищного строительства, которые возводились компаниям, связанными с Войцеховским (скандальный застройщик. – Ред.). Действующее законодательство запрещает органам местной власти вмешиваться в инвестиционную деятельность застройщиков. КГГА неоднократно предлагала парламенту рассмотреть законопроект, который даст нам такие полномочия, но депутаты этот вопрос не рассматривают.

Хочу напомнить, что в свое время нами был подписан Меморандум с руководством полиции и представителями строительной отрасли столицы. Все стороны договорились, что застройщики до начала строительства проводят информационно-разъяснительную работу с жителями прилегающих к строительству жилых домов, размещают у ворот на строительной площадке информационный стенд с подробной информацией о проекте здания, полученные документы на пользование земельным участком, информацию о проведении подготовительных и строительных работ.

– Каким вы видите выход из этой ситуации?

– Я надеюсь, в этом году мы примем Генеральный план Киева, чтобы прекратить хаотичную застройку города. Столичная администрация стремится положить конец застройке в Киеве, которая ведется с нарушением законодательства. Наша задача – принять Генеральный план Киева, чтобы все киевляне имели возможность знать, что и где будет строиться в городе. Строительство жилых домов должно сразу же предусматривать строительство учреждений социальной сферы – садиков, школ, медучреждений, другой необходимой инфраструктуры. Именно принятие Генплана Киева позволит положить конец противостоянию между киевлянами и застройщиками.

"В ПЕРЕХОДЕ НА МАЙДАНЕ МАФЫ ЗАКРЫВАЛИ МОЗАИКУ"

– Еще одна важная тема – это памятники архитектуры, которые часто разрушают, чтобы на их месте возвести высотку...

– Действительно, такая проблема есть: разрушаются здания, имеющие историческую ценность, потому что их владельцы не хотят тратить деньги на реставрацию или содержание зданий в надлежащем состоянии. А иногда и специально поджигают их, чтобы освободить земельный участок под застройку. И в результате вместе со архитектурными памятками уничтожается историческое лицо Киева. Мы должны сохранить достояние нашей столицы. И будем предотвращать случаи разрушения недобросовестными владельцами зданий-памяток. Но, к сожалению, это вопрос не нескольких дней или даже недель. Мы работаем исключительно в правовом поле. Чтобы собрать все необходимые документы, обратиться в прокуратуру и, соответственно, в суды, принимающие решения, нужно время. Политическое же решение о возвращении таких зданий в коммунальную собственность может принять городской совет. Наша задача – уберечь исторические здания от разрушения, чтобы Киев оставался старинным, историческим городом.

– Будет ли в столице продолжаться демонтаж МАФов?

– Борьба с незаконными МАФами продолжается, как бы этому ни оказывали сопротивления так называемые хозяева незаконных точек. В большинстве случаев такие конструкции находятся в собственности крупных сетей, которые, когда-то пользуясь коррупционными связями с предыдущей властью, судьями и прокурорами, приобрели в собственность эти МАФы и сдают их в аренду. Город демонтирует только те МАФы, размещение которых во время проверок признано незаконным. И это ответ тем, кто пытается нас обвинить в борьбе с малым бизнесом.

Также не секрет, что владельцы таких МАФов не платят налоги. Тем самым бюджет города недополучает значительные средства, которые можно было бы направить на закупку лекарств в больницы или ремонт школ. Если хочешь работать официально, должен платить за коммунальные услуги, официальную заработную плату сотрудникам, платить налоги в бюджет.

– Сколько незаконных киосков осталось в городе?

– Всего за предыдущий год в столице демонтировали около 1,5 тысячи незаконных МАФов. На очереди еще около 1,6 тысячи незаконных временных сооружений во всех районах Киева. На этот год у нас большие планы на три района -- Дарницкий, Днепровский и Деснянский, где большое количество таких незаконных конструкций.

– На днях сносили киоски в переходе под Майданом. Там тоже были незаконные МАФы?

– Да, как и обещали, к финалу футбольного турнира Лиги чемпионов УЕФА, который наша столица будет принимать 26 мая этого года, мы приведем в порядок все подземные переходы на Крещатике. Ремонт в переходе на Майдане мы начнем уже в ближайшие дни. Кстати, во время демонтажа незаконных МАФов на Майдане, хозяева которых годами "убивали" внешний вид перехода, коммунальщики обнаружили керамическую мозаику в этно-стиле. Мозаика была создана в 1968 году. Долгое время изображения, собранные из керамических и металлических фрагментов, были спрятаны за рядами киосков. Мы приняли решение сохранить эту мозаику. Она станет украшением обновленного перехода, который киевляне увидят, напомню, уже весной этого года. Есть даже предложение Союза архитекторов сделать в переходе художественную галерею.

"НА РЕМОНТ ДОРОГ ДАЕТСЯ ПЯТИЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ"

– Традиционно в городе вместе со снегом сходит и асфальт. В каком состоянии дорожное покрытие сейчас? Может ли такое случиться на уже отремонтированных участках?

– Сегодня столица – лидер среди украинских городов по темпам и объемам ремонта дорог. В 2016 году мы отремонтировали 200 км столичных дорог. В прошлом году – 302. И в этом году мы поставили перед собой не менее амбициозные планы. Мы планирует капитальный ремонт еще 300 км дорог и проездов. С такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия через несколько лет Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог. "Киевавтодор" весной при благоприятных погодных условиях сразу начнет ремонтные работы.

Что до вашего вопроса, то мы контролируем качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Подрядчики дают гарантию на новые дороги – 5 лет. Если есть какие-то нарушения, подрядчик за свой счет обязан дорогу отремонтировать, и городу это ничего не будет стоить. Уже были проведены гарантийные ремонты на сумму почти 34 миллиона гривен на ряде объектов. Например, на проспекте Бажана. И важно, что все работы были проведены за счет подрядчика.

– Какие дороги отремонтируют в этом году?

– Мы продолжим ремонт важных транспортных магистралей. Будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, двух транспортных развязках – на пересечении проспекта Комарова и улицы Вацлава Гавела. Кроме того, на этот год мы запланировали капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов. К концу 2018 мы также планируем завершить строительство части Большой Окружной дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. Задача городских властей – достроить эту часть дороги, чтобы грузовики могли ехать в объезд, не перегружая центр города. В прошлом году мы отремонтировали 20 мостов и путепроводов, установили 44 новых современных светофора. Эта работа будет продолжаться и в этом году. Весной начнется реконструкция Шулявского путепровода, который должен стать современной и удобной транспортной развязкой.

– За последнее время случились несколько аварий, где пострадали пассажиры маршруток. Может ли город предложить альтернативу маршруткам?

– Мы начали внеплановые проверки перевозчиков, которые выходят на городские маршруты. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте создала комиссию по техническому расследованию обстоятельств и причин дорожно-транспортных происшествий, которые произошли полторы недели назад. В случае нарушений мы будем рассматривать вопрос аннулирования лицензий на пассажирские перевозки.

За полторы недели департамент транспортной инфраструктуры КГГА, Укртрансбезпеки и Национальной полиции проверили 103 маршрута. Составлено 93 акта о нарушениях. Основные – отсутствие разрешительных документов, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, отсутствие билетно-кассовой документации, огнетушителей, аптечек, схемы и расписания движения. Представители Нацполиции Украины составили 80 протоколов на общую сумму штрафов почти 35 тысяч гривен. Также во время проверки обнаружили нелегальных перевозчиков на 10 маршрутах. К ним тоже применены штрафные санкции. Такие проверки продолжатся.

– Как вы думаете, такие штрафы могут повлиять на перевозчиков?

– Я уже говорил, что штрафы небольшие – 200, 500 и 1000 гривен. Поэтому перевозчики не боятся нарушать правила. Сейчас крайне необходимо внести изменения в законодательство, чтобы усилить ответственность перевозчиков за нарушение требований безопасности пассажирских перевозок. Для нас главное – жизнь и здоровье каждого пассажира. Мы обратились к правительству с тем, чтобы отменить мораторий на проверки перевозчиков. Мы также настаиваем на том, чтобы Государственная служба Украины по безопасности на транспорте увеличила полномочия столичной власти по проверкам, ведь речь идет о безопасности людей. Несмотря на то что проверки городские власти проводят постоянно, они больше касаются осмотров на маршрутах. Но мы не знаем, что происходит на автобазах, потому что из-за моратория не имеем доступа к ним. Чтобы предотвратить случаи ДТП, важно комплексно проверить работу всех перевозчиков, независимо от формы собственности.

– Вы несколько раз говорили, что город должен полностью избавиться от маршруток...

– Да, но не сразу, а постепенно. Предоставив киевлянам альтернативу – современный и безопасный общественный коммунальный транспорт, который мы закупаем. Он отвечает всем техническим и нормам, и критериям безопасности. Хочу напомнить, что за последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Модернизировано 15 вагонов метрополитена. Город, в сотрудничестве со Всемирным банком, разработал новую транспортную схему столицы. Мы открываем новые магистральные маршруты по рекомендации специалистов Всемирного банка. И мы делаем все для того, чтобы уже в ближайшее время современный коммунальный транспорт вытеснил устаревшие маршрутки в Киеве.

Сергей Афонин