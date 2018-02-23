Замковая гора в Киеве получила статус парка

Сегодня, 04:44

Новый статус сделает невозможным в будущем застройку исторической местности Подола

Замковая гора. Фото: facebook.com/zelenbud
Замковая гора. Фото: facebook.com/zelenbud

Депутаты Киеврады предоставили статус парка земельному участку, который расположен на Замковой горе в Подольском районе Киева.

Статус парка получил земельный участок ориентировочной площадью 9,8 га, расположенный между улицей Воздвиженской, переулком Ладо Кецховели, Фроловским переулком и Андреевским спуском.

Этот земельный участок имеет историко-культурное значение общегородского масштаба, поэтому новый статус сделает невозможным в будущем застройку исторической местности Подола.

Коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Подольского района поручено осуществить все необходимые организационно-правовые меры относительно оформления права постоянного пользования участком, разработать проект землеустройства, благоустройства и озеленения земельного участка, принять меры по государственной регистрации права постоянного пользования земельным участком, осуществить расчет нормативного объема годового финансирования по уходу и содержанию зеленых насаждений на земельном участке.

Кроме того, депутаты предоставили статус сквера земельному участку, расположенному на ул. Лукьяновской в Шевченковском районе. Ориентировочная площадь зеленой зоны – 0,46 га.

Напомним, парк "Муромец" в Киеве станет одним из десяти тематических парков города.

Ранее  Киеврада приняла решение переименовать парк "Дружбы народов" в "Муромец", тем самым вернув местности историческое название.
парк, сквер, замковая гора, земельный участок, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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