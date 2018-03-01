А на улицы Киева выехали владельцы внедорожников для помощи застрявшим в снегу

Вчера, 23:32

В городе работают почти 700 единиц коммунальной техники, они ездят колоннами по 4 машины


А на улицы Киева выехали владельцы внедорожников. Они вытаскивают из сугробов застрявшие машины. С ними на подмогу отправился корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

В последний час снегопад в Киеве усилился. На улице минус 10, дороги покрыты тонким слоем льда. В городе работают почти 700 единиц коммунальной техники, они ездят колоннами по 4 машины. В столице на дорогах дежурят и водители-добровольцы на внедорожниках. Они готовы прийти на помощь другим.

"Ко мне обратился мой друг, попросил чтоб мы проехали почему нет если у меня есть такая возможность проехать по городу я с удовольствием помогу", – говорит один из водителей.

Количество ДПТ увеличилось на 20 процентов. Это в основном мелкие аварии без пострадавших. Столкновения происходят на спусках, подъемах и перекрестках. Водители-добровольцы помогают оформить ДТП или вытащить автомобиль из сугроба.

"Вытащить автомобиль из заноса, во дворе стоит два три дня авто загружен снегом льдом тронуться нереально с помощью троса можно вытащить авто. На аварии очень важно проконсультировать помочь записаться понятым и дать показания", – говорит Владислав Антонов, автомобилист-доброволец.

По прогнозам синоптиков, снег будет сыпать всю ночь. Городские власти уже обратились к военным за помощью в расчистке дорог.
погода, дорога, снег

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