Бесплатная платная парковка: водителей в Киеве хотят мотивировать оплачивать стоянку

Тех, кто не платит за парковку, оштрафовать нельзя – соответствующий закон до сих пор не подписан

Найти управу на водителей, которые не хотят платить за парковку, пытаются столичные коммунальщики. Парковщиков, которые раньше брали деньги, уже нет, паркоматы работают не все и есть не везде, а штрафовать за неуплату – пока незаконно.

В "Киевтранспарксервисе" отмечают, что платит за парковку только каждый пятый водитель, а некоторые не то что паркомат – знаков не видят. При этом тех, кто не платит за парковку, оштрафовать нельзя – соответствующий закон до сих пор не подписан.

Кроме того, некоторые паркоматы в столице не работают, так как устарели, говорят в "Киевтранспарксервисе". Что с ними делать – коммунальщики пока не решили.

Уже полгода, как парковщиков упразднили – в итоге, водители стали платить в пять раз меньше, говорят в "Киевтранспарксервисе". Механизм штрафов за неоплату через паркоматы законодательно пока не утвержден. При этом, чтобы закупить 62 паркомата, столица готова выделить 10 миллионов гривен.

"Наша идея – чтобы эти устройства были многофункциональными: во-первых, чтобы могли продавать не только дневные, но и месячные и квартальные абонементные талоны. Также, чтобы водитель смог пополнить другие услуги – например пополнить мобильный счет или купить билеты в кино", – рассказал замдиректора КП "Киевтранспарксервис" Евгений Скорина.

Даже если закон, регламентирующий парковку, будет подписан сегодня, он заработает в полную силу спустя 180 дней. За это время планируют создать группу инспекторов, которые будут штрафовать неплательщиков.

Напомним, ранее мы сообщали, что в КП "Киевблагоустройтво" пожаловались на водителей, которые уничтожают в столице газоны, паркуя на них свои автомобили. Один из ярких примеров – зеленая зона вдоль улицы Электротехническая, где автомобилисты превратили газон в "болото" из грязи. Отметим, в 2012 году предполагалось, что водителей будут штрафовать за парковку на газонах.

А летом 2017 года в Украине резко увеличили штрафы для наглых водителей.