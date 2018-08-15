День Независимости в Киеве: какие улицы перекроют и как будет работать метро

Некоторые станции временно закроют на вход и выход, а воспользоваться парковками в центре столицы будет невозможно

Из-за празднования Дня Независимости в Киеве изменится график работы метро и другого общественного транспорта.

Так, метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы в ночь с пятницы на субботу, то есть с 24 на 25 августа, будут ходить на два часа дольше.

При этом 24 августа с восьми утра на вход и на выход закроют станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (в сторону ул. Институтской).

На этом ограничения не закончатся - столичная власть решила ограничить движение автотранспорта 24 августа в центре и других районах:

с 07:00 до окончания военного парада запретят движение маршруте ул. Большая Васильковская (ул. Жилянской до ул. Крещатик) – Бессарабская площадь – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – ул. Крещатик до Европейской площади;

с 14:00 до спортивно-презентационной акции "Украина единая" запретят движение на ул. Крещатик (на участке от ул. Б. Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко).

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Также в центре ограничат движение на:

Европейской площади;

Бессарабской площади;

ул. Трехсвятительской;

ул. Костельной;

аллее Героев Небесной Сотни;

ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной);

ул. Ольгинской;

ул. Архитектора Городецкого;

ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади);

Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска);

Петровской аллее;

Парковой дороге;

площади Ивана Франко;

ул. Заньковецкой;

ул. Банковой;

ул. Лютеранской;

ул. Круглоуниверситетской;

б-ре Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади);

ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик);

ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик);

ул. Михайловской;

ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади);

ул. Дарвина;

Крутом спуске.

С 7:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по Русановской набережной, Русановскому бульвару (в направлении Днепровской набережной) и Днепровской набережной в связи с проведением ежегодного легкоатлетического "Забега в вышиванках".

С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Емельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и фестиваля уличной еды.

Помимо этого, 22-24 августа не будут работать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Напомним, на военном параде в честь Дня Независимости будет представлено новейшее вооружение украинского производства. Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, практически все новые образцы техники и вооружения увидят украинцы, которые до этого могли пощупать лишь избранные.

К слову, военные уже репетируют парад: