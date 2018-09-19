Льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц

Сегодня, 17:54

Бесплатно проехаться в день можно будет только один раз

Льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Киевским льготникам будут компенсировать проезд в транспорте в размере 240 гривен в месяц. Об этом сказано в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что после повышение оплаты за проезд до 8 гривен, теперь бесплатно проехаться льготники могут только 1 раз в день.

Компенсируют проезд в метрополитене, автобусе, трамвае и троллейбусе (кроме железнодорожного и речного транспорта). Как известно, 14 марта Кабмин утвердил социальную норму количества льготных поездок, норма составляет 30 поездок в месяц. Так, жителям Киева предоставляется: 5 поездок в автобусе и еще по 5 – в трамвае и троллейбусе, 7 поездок в метро и 8 в пригородном транспорте.

Напомним, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке. При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.

Кроме того, теперь же эксперты говорят, что проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен. В Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.
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