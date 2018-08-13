Метро на Виноградарь: подрядчика для строительства двух станций выберут на этой неделе

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" допустило к тендеру на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь две компании – "Интербудтоннель" и "Киевметрострой", сообщает LB.ua.

Заявку "Строительной компании "Адамант" отклонили из-за несоответствия условиям тендерной документации, сообщается на сайте ProZorro.

Торги, на которых планируют выбрать подрядчика, назначены на 16 августа.

По контракту подрядчик должен будет построить две станции – "Мостицкую" и "Проспект Правды", а также участок вилочного ответвления в сторону следующей станции "Виноградарь".

Ожидаемая стоимость строительства – 5,99 млрд гривен с НДС. Победителя будут определять не только по цене, а и по срокам выполнения работ. Потенциальные подрядчики готовы построить станции за 18-26 месяцев.

Напомним, технико-экономическое обоснование строительства участка Сырецкого-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградаря предусматривает создание еще четырех станций и нового электродепо "Виноградарь" в течение почти 9 лет.

Эта часть зеленой ветки метро будет проектироваться как линия мелкого залегания. Ее самая глубокая часть начнется на Сырце на глубине около 40 метров и будет постепенно приближаться к поверхности в районе станции "Мостицкая", которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белецкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция "Проспект Правды" будет расположена на перекрестке проспекта Правды и Межевой.

На втором этапе запланирована сдача в эксплуатацию еще одной станции метро. Третья и последняя очередь – строительство четвертой станции и электродепо "Виноградарь".

Ранее депутаты Киеврады предоставили разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков КП "Киевский метрополитен" под строительные площадки для возведения метро на Виноградарь.

Речь идет о земельных участках ориентировочной площадью 0,69 га, 0,98 га, 0,56 га, 0,09 га, 0,68 га, 0,11 га, 0,29 га, 1,64 га, 0,11 га, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины Киева.

Согласно принятому ТЭО, участок метро на Виноградарь от станции "Сырец" включает четыре перспективные станции: первая очередь – "Мостицкая" и "Проспект Правды", вторая – ответвление на "Виноградарь", третья – станция "Ул. Маршала Гречко"и электродепо.

Общая протяженность участка составит 7,4 км, стоимость – почти 11,2 млрд грн, а общая стоимость прокладки пути от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь превысит 11 миллиардов гривен.

Напомним, что архитектурный институт "Киевметропроект", работающий над проектом метро на Виноградарь, уже готов представить окончательные варианты дизайна всех четырех станций.