На вокзале в Киеве заменят эскалаторы

В вестибюле Центрального ж/д вокзала Киева заменят эскалаторы. Как заверили в "Укрзализныце", будет проведен тендер, и новые подъемники заработают до конца года.

В конце февраля один из двух эскалаторов сломался из-за износа (установлены в 2001 году), и его запустят лишь в начале апреля. Эскалатор на подъем работает, а вот на спуск люди вынуждены с сумками идти по лестнице.

Напомним, ранее мы писали о том, почему днем не работает эскалатор на Старовокзальной в Киеве.

"Мы предупредили граждан, что в работе этого эскалатора будет проводиться его плановая остановка с 11:00 до 15:00. Это написано на объявлении возле подъемника. По нормам, все эскалаторы делают временно остановку для техобслуживания, чтобы в дальнейшем работать бесперебойно. Например, в метрополитене такой техосмотр проводится в ночное время, а на данном объекте — в дневное. Время остановки было выбрано с минимальной интенсивностью пассажиропотока. Сейчас он работает по графику с 7:00 до 22:00. С другими жалобами, связанными с работой общественного транспорта города, пассажиры могут обратиться в центр контроля качества пассажирских перевозок "Пассажирский контроль" по телефону (044) 528-30-11, или же оставить письменное сообщение на сайте нашего предприятия", – объяснила начальник службы связи с общественностью КП "Киевпастранс" Марина Загородько.

Во вторник, 30 января, на станции метро "Кловская" начался плановый капитальный ремонт эскалатора №2. Работы продлятся до 18 апреля 2018 года. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Как напомнили на предприятии, в прошлом году было отремонтировано 7 эскалаторов, а всего в метрополитене их 122.