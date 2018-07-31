Под Киевом столкнулись три маршрутки: пострадали четыре человека

Сегодня, 17:36

Масштабная авария произошла в Вишневом

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области

В городе Вишневое Киевской области произошло столкновение трех маршрутных автобусов, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По предварительным данным 65-летнему водителю маршрутного автобуса № 732 стало плохо, и он выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя другими автобусами №№ 306 и 723, которые двигались в противоположном направлении", – рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали два водителя и два пассажира. Их с различными телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу. На данный момент на месте аварии работает следственно-оперативная  и устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Не так давно В Харьковской области в ДТП три пассажира маршрутки получили ранения в столкновении с грузовиком.

Напомним, 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадал.
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