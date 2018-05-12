Проверено на себе: как объехать ремонт на Шулявском мосту в Киеве

В столице с 1 мая началась подготовка долгожданной реконструкции "уставшего" Шулявского путепровода. Пока проезд по путепроводу не ограничивают, но с 1 июня там начнется ремонт, в связи с чем частично перекроют проезд. Движение не будет остановлено полностью, но затруднится. На время ремонта планируется установка светофорных объектов: по правоповоротным съездам с ул. Гетьмана в сторону ул. Довженко будет отведено движение с эстакады, а также на выходе с ул. Нестерова на проспект Победы.

Генеральным проектировщиком реконструкции Шулявского путепровода выступает компания "Укрбуд" совместно с ICDI. Также "Укрбуд" разрабатывает проект организации дорожного движения на время ремонта, который утверждается в полиции.

Недавно департамент транспортной инфраструктуры КГГА опубликовал схему объезда перекрытого участка дороги. Команда "Сегодня" решила разобраться, насколько она удобна, проехав по предложенной карте.

С Дегтяревской на Гетьмана: стоит запастись временем

Первым делом, мы проверили, как можно будет попасть с улицы Александра Довженко на улицу Вадима Гетьмана в направлении Караваевых дач. Согласно карте, нам предстоит проехаться по улицам Антона Цедика (бывшая Эжена Потье), Петра Нестерова – с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской – с возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

Едем с улицы Дегтяревской. Чтобы попасть на Довженко, нужно проехать развязку-"клевер". Автомобилистам, которые бывают здесь нечасто, либо имеют небольшой стаж вождения, стоит быть внимательными: есть риск запутаться. По дороге пока нет предупреждающих табличек о грядущих изменениях в схеме движения: единственный из временных информаторов гласит о ремонтных работах на улице Елены Телиги.

Проехав по Довженко, сворачиваем. На будущих объездных путях – пока все по-старому: нет ни новых дорожных знаков, ни светофоров. Первое, что бросается в глаза на улице Цедика – множество автомобилей, припаркованных на первой полосе. Когда сюда направят поток машин, этот факт будет значительно усложнять проезд. К тому же, качество асфальта на проезжей части после зимы оставляет желать лучшего: есть несколько небольших, но ощутимых ям. Остается надеяться, что их успеют заделать до наплыва транспорта. Отсюда на проспект Победы предлагают выезжать по двум улицам – Петра Нестерова (в этом направлении она будет односторонней с временным светофором на перекрестке с проспектом) и Евгении Мирошниченко.

Дальше, чтобы выехать на Гарматную, нужно развернуться на проспекте Победы в обратном направлении. Здесь пришлось проехать больше запланированного: на развязке в районе метро "Берестейская" оказалась пробка. По словам автомобилистов, затор в том месте – практически традиция, так что пришлось прокататься до Нивок. А вот на самой Гарматной и Выборгской проехать удалось без особых приключений.

Как еще можно проехать

В целом, предложенный путь может оказаться удобным. Правда, нам несколько раз понадобилась подсказка навигатора: в районе объезда есть несколько небольших улочек, в которых можно запутаться. Кроме того, объезд, даже при отсутствии пробок, будет занимать ощутимо больше времени.

Между тем, кроме указанных в официальной схеме улиц, можно воспользоваться воспользоваться более крупными магистралями. Либо выбрать небольшие дороги, расположенные по соседству с указанными в схеме, это также может помочь сократить время..

"Готовы принять объезжающих развязки на Берестейской и Дегтяревской. Кому-то может подойти для объезда и Окружная. Я советую для разработки альтернативного маршрута выбирать не только магистральные улицы, но и соединяющие, которые не так загружены, например, Гарматная и Зоологическая. Все зависит от вашего пункта назначения, но дорожная инфраструктура предлагает дублеры по всем направлениям. А вообще, не случайно в таких случаях советуют прибегнуть к общественному транспорту", – советует эксперт Владимир Воробьев, директор Института "Киевдормостпроект".

При выборе объездных путей, стоит обратить внимание на дорожные работы: "Киевавтодор" заранее предупреждает об ограничении движения в месте их проведения. Также не стоит забывать о непростых участках на дорогах в этом районе.

"На развязке "Борщаговская – Гетьмана" остановки маршруток и общественного транспорта расположены прямо на эстакаде. Если их перенести на участок до эстакады, это существенно бы улучшило движение на развязке. А пока, дополнительный приток машин на этом участке дороги усилит нагрузку на эстакаду, а значит, заторов не избежать", – предупреждает директор Института "Киевдормостпроект".

Тем временем, проехать по путепроводу с улицы Вадима Гетьмана на Александра Довженко в направлении Елены Телиги пока можно будет по-старому. Также на развязке сохранят выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко, на этом участке также будет установлен временный светофор. И хотя пробки все же неизбежны, водителям эксперт советует сохранять спокойствие.

"Тут важно понимать: любой ремонт – это временные неудобства ради дальнейших улучшений. Долгожданная реконструкция Шулявского путепровода потребует от всех нас терпения, но, думаю, уже за одну-две недели водители успеют привыкнуть и разработать для себя оптимальные маршруты", – подытожил эксперт.

Напомним, строить на месте старого путепровода будут развязку-клевер с поворотом с ул. Довженко на пр-т Победы и демонтажом части цеха №5 завода "Большевик", разработанную в 2008 году "Киевдормостпроектом". Пустить движение по новому мосту в мэрии намерены к концу этого года, а завершить все работы планируют за 17 месяцев. Обойдутся они почти в 811 млн грн, включая компенсацию за снос цеха №5.

Как сообщалось, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул.Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. Из-за инцидента мэр Киева Виталий Кличко решил уволить не только заместителя по транспорту Илью Сагайдака и главы района, но и главу КК "Киевавтодора" Александра Густелева.

Еще в начале марта Шулявский мост укрепили металлическими каркасами,проезд под ним запретили, оградив бетонными отбойниками, а рядом поставили дежурить полицейский патруль, который не пускал на мост грузовики. Сегодня по путепроводу снова ездит крупногабаритный транспорт, под мостом проезжают авто и перебегают дорогу прохожие.