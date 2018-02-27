В Киев не пустят фуры из-за непогоды

Сегодня, 04:44

Снег будет убирать дополнительная техника

 

Большие фуры не пустят в Киев
Большие фуры не пустят в Киев. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Во вторник во второй половине дня Киев накрыла сильная метель. Снег и мороз будут доставлять неприятности киевлянам и сегодня.

Из-за непогоды и необходимости расчищать улицы в среду до 10:00 будет ограничен въезд в город для грузовиков, а на дороги обещают вывести дополнительную снегоуборочную технику.

Ранее мы писали, что в ближайшие несколько суток в Украине будет морозно, и стоит ожидать сложных погодных условий – почти всю страну накроют снегопады и метели. Об этом в рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Отметим, на данный момент известно как минимум о десяти жертвах холодов в Европе: трое погибли во Франции, еще четверо – в Польше и трое – в Литве. При этом другие источники сообщают, что число жертв суровых холодов в Польше превысило 20 человек. Кроме того, транспортная инфраструктура европейских стран пострадала от снегопадов – отменены многие рейсы, а поезда курсируют с задержками.
Киев, снег, метель, въезд, фуры
Источник:

"Сегодня"

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