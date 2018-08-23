В Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода

В Киеве на улице Братиславской автомобиль Fiat насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла сегодня ночью возле АЗС "Amic". Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, когда попал под автомобиль. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:

Кроме того, участились случаи гибели пешеходов в ДТП. В центре организации дорожного движения отмечают: украинскими законами предусмотрены средства и правила, которые теоретически спасут жизнь пешеходов – но они не соблюдаются. Например, из-за интенсивного движения разметка исчезает быстрее, чем ее успевают восстановить.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.