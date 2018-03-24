ФОТОФАКТ. В Киеве "герой парковки" заблокировал вход в школу

В центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, очередной "герой парковки" на днепропетровских номерах заблокировал проход в школьный двор.

"Водитель автомобиля Hyundai просто мастерски припарковался, закрыв полностью выход со школьного двора школы №53 по улице Богдана Хмельницкого 16/18", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Напомним, ранее в коммунальном предприятии "Киевблагоустройтво" пожаловались на водителей, которые уничтожают в столице газоны, паркуя на них свои автомобили. Один из ярких примеров – зеленая зона вдоль улицы Электротехническая, где автомобилисты превратили газон в "болото" из грязи.

Как известно, летом 2017 года в Украине резко увеличили штрафы для наглых водителей. За соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины проголосовали 244 народных депутата, сообщает 112.ua.

Согласно документу, принятому Радой во втором чтении и в целом, штраф за остановку автомобиля на парковках для инвалидов будет от 1,02 тыс. грн до 1,7 тыс. грн. Исключением является вынужденная остановка.