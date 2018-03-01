В Киеве вокзал и аэропорт соединят рельсобусы

Время в пути будет занимать около 35 минут, а билет обойдется в 80—120 грн

В конце года между Киевом и аэропортом "Борисполь" обещают запустить рельсовые автобусы. В Кабмине поддержали проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения, разработанный "Укрзализныцей".

Планируют, что линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Время в пути будет занимать около 35 минут, а билет обойдется в 80—120 грн (для сравнения такси стоит около 250—350 грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Днепре похвастались первым рельсовым автобусом

"На линии будут использоваться 11 поездов PESA 620 м на 91 место и 2 поезда PESA 630 м на 192 места. Они смогут перевозить не менее 2 млн 670 тыс. пассажиров в год", — сообщили в Кабмине.

Общий объем инвестиций в проект составит 600—800 млн грн. Строительство планируют начать в июне.

Напомним, ПАО "Укрзализниця" 4 ноября 2017 года запустила двухэтажный скоростной поезд Skoda Wagonka из Тернополя в Киев,

Также мы сообщали, что "Укрзализныця", которая недавно обновила список поездов с возможностью покупки билетов через интернет, в 2018 году планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов. Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Как пояснил и.о. главы УЗ, такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.