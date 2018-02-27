В киевском транспорте тысячами ловят "зайцев"

Количество штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте вернулось на уровень 2013 года – Пабат

В январе 2018 года в коммунальном транспорте Киева были оштрафованы 2635 безбилетных пассажиров.

Об этом в Facebook пишет депутат Киеврады Александр Пабат.

"Глобально статистика штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы вернулась на дореволюционный уровень. Не берусь анализировать параболический график зайцевания 2013 – 2015 – 2017 годов, но допускаю, что корень не один и лежит как в плоскости сознательности, так и платежеспособности", – отметил Пабат.

Депутат также сообщил, что в понедельник региональное правительство Брюсселя утвердило правила, которые позволят пассажирам пользоваться общественным транспортом бесплатно в периоды высокого загрязнения воздуха (уровень концентрации загрязняющих веществ от 51 до 70 миллиграммов на кубический метр в течение 24-часового периода). "Не знаю, насколько могло бы позволить себе "эти дни" главное транспортное предприятие Киева (прибыль КП "Киевпастранс" за 9 месяцев 17 года 123,6 млн гривен), но хотелось бы, чтобы обе стороны: и перевозчик, и пассажир – вели себя цивилизованно", – добавил Пабат.

Напомним, в декабре 2017 года в Киеве на Троещине (улица Драйзера) произошла массовая драка в салоне троллейбуса №37 между пассажирами и якобы контролерами. Трое мужчин, от которых разило спиртным, зашли в троллейбус и начали проверять билеты. Между ними и группой нетрезвых пассажиров началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку.