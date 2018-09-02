В Киевской области опрокинулся внедорожник: один ребенок погиб, двое получили травмы

В Киевской области опрокинулся внедорожник Land Rover Discovery. В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, еще два ребенка получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В 19 часов в селе Балыко-Щученко Кагарлицкого района 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery с прицепом, двигался по полевой дороге. Не выбрав безопасную скорость, молодой человек потерял управляемость и допустил опрокидывание автомобиля", – рассказали правоохранители.

Как выяснилось, взрослые, не соблюдая правила перевозки детей в авто, посадили их на водительское и переднее пассажирское сиденья. В результате ДТП погибла пятилетняя девочка: она скончалась на месте аварии. Также пострадали пятилетний мальчик и трехлетняя девочка. Детей с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Продолжается следствие", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.