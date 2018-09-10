Газета "Сегодня" и корпорация "Укрбуд" приглашают на бесплатную экскурсию по Киеву

Актуально

Сегодня, 10:57

Газета "Сегодня" и корпорация "Укрбуд" приглашают на бесплатную экскурсию по Киеву

Строительная корпорация "Укрбуд" и газета "Сегодня" приглашают на автобусно-пешеходные экскурсии, чтобы впервые или в очередной раз влюбиться в Киев. Чтобы узнать некоторые его секреты и просто весело провести время.

Вас ждут:

  • Автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву;
  • Седьмая мини-скульптура проекта "Шукай!";
  • Профессиональная фотосессия в самых красивых местах столицы

index1

Во время экскурсии мы покажем вам секретные дворики Киева, бронзовую мини-скульптуру проекта "Шукай" и завершим день на смотровой площадке с видом на Киев.

Экскурсии проводит Юлия Бевзенко, менеджер Киева и автор проекта "Шукай!".

Расписание:

  • 14 сентября 2018, с 12:00 до 15:00, старт от Золотых ворот
  • 15 сентября 2018, с 12:00 до 15:00, старт от Золотых ворот
  • 16 сентября 2018, с 12:00 до 15:00, старт от Золотых ворот.

Предварительная регистрация обязательна. С собой нужно иметь свежий номер газеты "Сегодня"*. Не забывайте, количество мест в автобусе ограничено – всего 50.

Если у вас есть дети в возрасте от десяти лет, берите их с собой. Младшим будет неинтересно и тяжело выдержать три часа.

* Номер газеты за 13 или 14 сентября 2018.

Регистрация здесь
Киев, газета Сегодня, экскурсии, укрбуд

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...