Газета "Сегодня" и корпорация "Укрбуд" приглашают на бесплатную экскурсию по Киеву

Строительная корпорация "Укрбуд" и газета "Сегодня" приглашают на автобусно-пешеходные экскурсии, чтобы впервые или в очередной раз влюбиться в Киев. Чтобы узнать некоторые его секреты и просто весело провести время.

Вас ждут:

Автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву;

Седьмая мини-скульптура проекта "Шукай!";

Профессиональная фотосессия в самых красивых местах столицы

Во время экскурсии мы покажем вам секретные дворики Киева, бронзовую мини-скульптуру проекта "Шукай" и завершим день на смотровой площадке с видом на Киев.

Экскурсии проводит Юлия Бевзенко, менеджер Киева и автор проекта "Шукай!".

Расписание:

14 сентября 2018, с 12:00 до 15:00, старт от Золотых ворот

15 сентября 2018, с 12:00 до 15:00, старт от Золотых ворот

16 сентября 2018, с 12:00 до 15:00, старт от Золотых ворот.

Предварительная регистрация обязательна. С собой нужно иметь свежий номер газеты "Сегодня"*. Не забывайте, количество мест в автобусе ограничено – всего 50.

Если у вас есть дети в возрасте от десяти лет, берите их с собой. Младшим будет неинтересно и тяжело выдержать три часа.

* Номер газеты за 13 или 14 сентября 2018.

Регистрация здесь