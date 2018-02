В галерее "Лавра" в Киеве запускают яркий проект

В четверг в муниципальной галерее "Лавра" (ул. Лаврская, 1) пройдет открытие мультимедийного художественного проекта Life must go on. Он объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию легендарной Лины Костенко и музыку. Участники 3D-шоу в галерее "Лавра" — киевская digital-группа Skilz и львовская художница Лилия Студницкая. Команда Skilz уже заняла первое место на прошлогоднем фестивале света и медиаискусства в столице.

Зрителям покажут настоящее мультимедийное шоу, созданное на основе поэзии Лины Костенко. Философскую составляющую поэзии передадут в визуальных образах цифрового искусства. Одновременно в галерее представят серию живописи "Ночь" художницы Лилии Студницкой. Это масштабные абстрактные полотна ночных пейзажей, которые воспроизведены в арт-объектах. Все работы полны ярких цветов, которые, по словам автора, можно увидеть только ночью.

"Мы превращаем галерею "Лавра" в современный digital-комплекс — пространство, в котором искусство стирает все границы. У галереи "Лавра" есть спецоборудование для цифровых видеопроекций. С первого дня весны киевляне и гости столицы смогут увидеть мультимедийный проект Life must go on, в котором соединится живопись, digital-арт и поэзия. Тут интересны эксперименты и новаторство. Тем более, замахнувшись на создание серьезного художественного digital-комплекса, мы станем первыми в Украине, а это всегда захватывающе", — рассказала Татьяна Миронова, директор Киевской муниципальной галереи "Лавра".

Вход на выставку бесплатный, она будет работать до 31 марта.

Ранее мы сообщали, что известная украинская писательница Лина Костенко заканчивает работу над своей новой прозаической книгой. Об этом сообщил директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович