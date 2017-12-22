В Киеве покажут жизнь балетмейстера Сержа Лифаря

Вчера, 09:44

Экспонаты были переданы столице из Швейцарии

 

В Киеве открылась выставка «Дарю Киеву. Серж Лифарь»
В Киеве открылась выставка «Дарю Киеву. Серж Лифарь»

В Музее украинской диаспоры (ул. Московская, 40-б) открылась выставка "Дарю Киеву. Серж Лифарь". На выставке будут представлены интересные экспонаты из частной коллекции балетмейстера.

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Согласно воле Сержа Лифаря, значительная часть коллекции его библиотеки (817 единиц) была передана в Киев из Швейцарии почти двадцать лет назад. Сейчас Киев получил еще около 1700 различных книг, листов и тетрадей из личного архива мастера.

Выставка продлится до 25 марта 2018 года.

Напомним, в Киево-Печерской Лавре проходит выставка украинских икон. Художница Юлия Токарная свою 20-летнюю работу показывает впервые. В коллекции 15 образов и 3 картины. Вышивает старинной сложной техникой – гладь на шелке.

Ранее кукольные мастера со всей Украины представили в Одессе свои работы в стиле Страны восходящего солнца. 
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Источник:

"Сегодня"

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