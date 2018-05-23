В Киеве пройдет второй Фестиваль плавающих клумб

В четверг, 24 мая, в 11.00 состоится торжественное открытие II "Фестиваля плавающих клумб" в парке "Орлятко" в Киеве.

Как сообщили в "Киевзеленстрое", уникальные клумбы, созданные дизайнерами разных районов столицы, станут украшением озера в парке.

"Фестиваль плавающих клумб" продлится две недели. Кроме эстетической красоты, такие клумбы имеют ряд преимуществ: они служат фильтром, который очищает водоем и не дает разрастаться водорослям.

Напомним, предыдущий фестиваль проходил в августе 2017 года. В парке "Победа" (Днепровский район) открыли экспозицию из 12 плавающих клумб, лучшие из которых получили награды от коммунального объединения "Киевзеленстрой". Водоем в парке "Победа" был выбран для реализации проекта цветников на воде, так как он является закрытым с непроточной водой.