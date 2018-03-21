В киевском метро можно будет послушать музыку и узнать о мозаиках

С 22 марта по 5 апреля в фойе станции метро "Золотые ворота" в Киеве пройдет необычная выставка.

Покажут 10 фотографий группы Onuka, снятых в подземке возле различных мозаичных панно. Рядом с каждым фото разместят информацию о мозаике. А с 12:00 до полуночи будут звучать новые композиции группы.

Напомним, в Киевском метрополитене 9 марта состоялась акция ко дню рождения Тараса Шевченко.

На двух станциях можно было бесплатно зайти в подземку, прочитав стихотворение Кобзаря.

Ранее Ната Жижченко – солистка группы Onuka – в перерыве второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 рассказала, почему никогда не решится на соревнование в Нацотборе, а также, кто больше всего поразил ее в полуфиналах.

"Наверное, я бы не смогла быть конкурсантом. Просто не выдержала бы. Это же сверхзадача быть профессиональным вокалистом, иметь хитовую песню, которая будет удивлять с первого прослушивания, а еще как-то справляться с волнением, быть в тренде Евровидения и чем-то отличаться", — отметила исполнительница.