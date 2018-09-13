В киевском парке "Муромец" пройдет фестиваль богатырей

Киевлян и гостей города зовут на необычный фестиваль богатырей – "Муромец фест". Пройдет он в эту субботу, 15 сентября, в парке "Муромец" (бывший парк "Дружбы народов" на Трухановом острове) на территории Икс-парка.

Во время празднества гости смогут увидеть соревнования современных богатырей, таких как Алексей Новиков, Сергей Пономарев, Артем Ушенко и Сергей Конюшок, которые передвинут шесть грузовиков весом 48 тонн, а многократный чемпион Украины Олег Тягнизуб установит новый рекорд по поднятию веса зубами.

Также посетители парка смогут сделать на память тату хной по мотивам сакральной украинской символики, сфотографироваться на фоне сказочных и исторических инсталляций, попробовать свои силы в турнирах по армрестлингу, дартсу и соревнованиях лучников в экстремальном парке.

Продлится фестиваль с 11:00 до 23:00. Вход бесплатный.

Напомним, В Батурине прошел крупный фестиваль с участие знаменитых украинских артистов – "Батурин. Ренесанс Незалежності". Зрители начали собираться задолго до концерта, а уже во время самого шоу присутствующих было больше 10 тыс. людей.

Кроме того, на фестивале в испанском городе Виго во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы. Пострадали около 400 человек, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя.